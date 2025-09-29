“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza all’imprenditore edile Giuseppe Piraino, che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare alcuni mafiosi al borgo Vecchio e al deputato regionale La Vardera per le vile minacce di cui sono state vittima e siamo sicuri che proseguiranno nel loro impegno nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata senza lasciarsi Intimidire.” Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca che aggiunge: “La Filca già da tempo ha manifestato il proprio supporto all’imprenditore edile Piraino anche nella sua battaglia all’interno di Edilcassa per il riconoscimento dei benefici per le vittime di estorsione e lo abbiamo voluto anche invitare in occasione d vostro congresso alla fondazione Falcone proprio dare testimonianza concreta della nostra vicinanza. La lotta alla mafia e’una della nostra priorità che va portata avanti senza e senza ma , soprattutto in un settore come quello edile dove il rischio di infiltrazione mafiosa è molto alto . Gli imprenditori che trovano il coraggio di denunciare devono essere incoraggiati e soprattutto supportati con leggi e nuove forme di aiuto -conclude – che mantengono viva l’impresa e che tutelino i loro lavoratori,che spesso rimangono vittime dei cavilli burocratici”

