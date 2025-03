In occasione della XXI Settimana di Azione contro il Razzismo, promossa dall’UNAR, e della Giornata per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali, Mineo ospiterà da oggi al 20 marzo una serie di eventi dedicati all’inclusione e alla sensibilizzazione sui temi della discriminazione razziale.

Il progetto Voci in Onda – Dialoghi di Inclusione, finanziato dall’UNAR, è realizzato da Opera Prossima s.c.s, Centro Studi C.E.S.T.A., Agenzia Giovani per i Giovani e la Città Felice ODV. Un’opportunità per promuovere il dialogo interculturale e stimolare una riflessione attiva sui temi dell’uguaglianza e dell’integrazione.

Il programma prevede per oggi l’incontro Voci in Onda – Dialoghi per l’Inclusione, che includerà un dibattito in plenaria arricchito da testimonianze e video, presso l’Istituto Omnicomprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa e il SAI Vizzini MSNA di Mineo. Domani, 19 marzo, si terrà il Laboratorio Speaker per un giorno, un’attività formativa interattiva focalizzata sulla creazione di spot e podcast, sempre nelle stesse sedi. L’iniziativa si concluderà il 20 marzo con la registrazione dei progetti realizzati durante il laboratorio, che avverrà presso la sede dell’associazione Giovani per i Giovani, in via Carlo Alberto (Ex Fanciulle).

Questo progetto mira a sensibilizzare i giovani sui temi dell’uguaglianza, dell’inclusione e della lotta contro il razzismo, attraverso un approccio creativo e interattivo, fornendo loro gli strumenti per esprimere la propria voce contro ogni forma di discriminazione.









