Mercoledì 25 novembre 2026, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, presso l’aula magna del plesso Ducezio di Mineo, si terrà l’incontro “La Carta dei diritti dell’infanzia”, organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Caltagirone-Mineo, in collaborazione con il progetto SAI Vizzini MSNA.

L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle classi III A, III C e IV C della scuola primaria, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, il rispetto e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, favorendo occasioni di confronto e condivisione.

La mattinata si aprirà con la proiezione di un videoclip realizzato presso la struttura SAI Vizzini MSNA di Mineo, cui seguiranno momenti di riflessione sui diritti, interventi e testimonianze con la partecipazione dei minori accolti nella struttura. L’incontro si concluderà con un’attività condivisa e un momento di restituzione finale.

Sono previsti gli interventi istituzionali della Dott.ssa Giorgia Cardello, Assessora ai Servizi sociali, alle Pari opportunità e alle Politiche scolastiche del Comune di Mineo, e di Padre Don Tino Zappulla, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra il mondo scolastico e il sistema di accoglienza, promuovendo una cultura dei diritti, dell’inclusione e del rispetto reciproco.

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