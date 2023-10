Le eccellenze della moda e i giovani talenti dell’Accademia delle Belle Arti a Palermo sono stati i protagonisti della terza edizone de “Il Salotto della Moda”, la kermesse promossa e organizzata dalla Società Eye on Fashion di Giampaolo Guida, Silvia Genovese e Rosanna Dolce, che si è svolta sulla scalinata di VillaRosa a Bagheria. Hanno partecipato, tra gli altri, il soprano Valentina Di Franco la poetessa Cinzia Pintingaro, l’assessore regionale alle Politiche sociali alla Famiglia, al Lavoro, Nuccia Albano, e ancora lo stilista Giovanni Cannistra’, special guest della serata ed Eleonora Ciresi, Giusi Cusimano, Alessandro Rabito, Angelo Cimino, Giusi Badali’, Emanuele Ricchena, Giuseppe Alderuccio, Toti Balsamo. Nel corso della serata è stato assegnato il riconoscimento allo stilista emergente che si è distinto per l’originalità dell’outfit realizzato che ha visto in lizza i tredici giovani allievi dell’Accademia delle Belle arti di Palermo. Il vincitore e’ stato votato dalla giusta composta da Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, Nicola Cascino vicesindaco di Termini Imerese, Nives Ferrante, dal consigliere comunale di Palermo, Giuseppe Lupo, dal giornalista Michele La Tona e ancora da Marina di Lorenza, Dario Pellerito, Sergio Daricello, professore di fashion design all’accademia di Belle Arti di Palermo. Ad aggiudicarsi il premio è stata la stilista Simona Mutolo, che avrà la possibilità di vestire uno delle protagoniste del film “Sotto le stelle di Roma”, diretto da Giuseppe Di Giorgio, in programma a Roma nei prossimi mesi.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento l’organizzatore Giampaolo Guida “Sono orgoglioso che anche questa terza edizione abbia riscosso un enorme successo di pubblico e abbia rappresentato una vetrina importante per i talenti siciliani che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere con le loro creazioni. Hanno dimostrato di avere tanta stoffa e talento e sono sicuro che in futuro sentiremo parlare di qualcuno di loro”.

