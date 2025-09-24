In data 23/09/2025 si è insediato il Comitato provinciale INPS con sede in via Laurana, nella seduta di ieri è stato eletto presidente del comitato il Sig. Francesco Parisi esponente della Cisl, la carica di vicepresidente è stata assunta dall’ Avvocato Maria Colosimo, in rappresentanza di Sicindustria, Per la nostra O.S. (Confintesa Palermo) era presente il Dr. Luigi Modesto, Vice Segretario Territoriale Confintesa Palermo ed anche Responsabile Zonale della sede di Confintesa Corleone.





“Il nostro obiettivo come sempre è quello di tutelare i lavoratori e stimolare il comitato a snellire il più possibile i tempi di risposta ai ricorsi presentati”, così dichiara il Dr. Modesto

