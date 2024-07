Per due mesi, la città di Siracusa sarà l’unica tappa italiana di un importante evento artistico: dal 12 luglio al 15 settembre, infatti, nella suggestiva cornice dell’Antico Mercato, prestigioso edificio situato nel cuore dell’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa, si terrà la mostra “Modigliani l’artista italiano – Multimedia Experience”. Un grande evento, un’esperienza immersiva ed emozionante dentro la vita e le opere di uno dei più grandi artisti del Novecento: Amedeo Modigliani. L’esposizione, curata e allestita dall’Istituto Amedeo Modigliani, con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Siracusa e il patrocinio della Regione Sicilia, celebra il 140° anniversario della nascita del grande artista livornese, offrendo ai visitatori un eccezionale percorso che ne racconta la vita, gli amori, la genialità artistica e le opere, utilizzando un innovativo format espositivo che mette insieme l’arte e la tecnologia.



Tale format espositivo è il Modlight ed è stato creato e registrato dall’Istituto, che vanta la necessaria competenza storico scientifica e la conoscenza dell’arte di Modigliani. Il Modlight è basato sulla ricostruzione 1/1 delle opere più famose dell’artista, nell’assoluto rispetto dei colori e delle dimensioni. Si tratta di fotografie in alta definizione, attraverso le quali l’opera viene impressa su materiali speciali che riflettono la luce. Il risultato di questi quadri è straordinariamente uguale all’originale, giungendo ad una definizione addirittura delle pennellate e della matericità dello spessore pittorico. Un metodo che è stato riconosciuto dalla critica e che costituisce un unicum mondiale.

La mostra “Modigliani l’artista italiano – Multimedia Experience” renderà fruibili, presso le sale dell’Antico Mercato, che avranno un allestimento particolare per quel che riguarda il rapporto tra luce e buio, 50 opere (realizzate con il format Modlight) con i rispettivi QR- CODE che raccontano le diverse creazioni dell’artista (luce di Modigliani), Inoltre, il percorso prevede una sezione di foto storiche, alcune inedite, su Modigliani e sui momenti importanti della sua esistenza. Il viaggio narrativo e avvolgente che i visitatori potranno compiere sarà guidato da una serie di pannelli illustrativi della pittura del maestro e del contesto storico in cui ha svolto la sua opera, oltre ad alcune suggestive proiezioni che creano l’atmosfera della Parigi dei primi anni del Novecento. In una sala a parte, sarà invece proiettato un docufilm realizzato da Sky Arte (intitolato “Maledetto Modigliani”) sulla tormentata storia d’amore tra l’artista e la compagna Jeanne Hébuterne. Alla nascita di Modigliani e alla sua musa ispiratrice Jeanne Hébuterne è dedicata anche una sezione speciale. Tutta la mostra sarà accompagnata da musiche proprie dell’epoca in cui l’artista livornese ha vissuto.

La tecnologia più innovativa, dunque, si mette al servizio della cultura e della pittura di Amedeo Modigliani, un artista straordinario che, nonostante le grandi correnti pittoriche degli anni in cui visse (dadaismo, futurismo, cubismo, etc), dipingeva nel più rigoroso rispetto della tradizione artistica del Rinascimento Italiano, definendo un suo oggettivo stile che nel tempo lo ha reso famoso e riconoscibile in tutto il mondo, capace di lasciare un segno indelebile nel panorama dell’arte moderna. Un artista complesso la cui breve vita (morì a soli 35 anni) è stata intensa, ricca di passioni, creatività sofferenze e straordinarie realizzazioni artistiche.

Questa mostra lo vuole celebrare e l’Istituto Amedeo Modigliani ha scelto Siracusa e l’Antico Mercato per farlo, prevedendo l’inaugurazione proprio il 12 luglio, giorno in cui cade il 140° anniversario della nascita di Modigliani (12 luglio 1884).

“Siamo orgogliosi e contenti – afferma Luciano Renzi, presidente dell’Istituto Amedeo Modigliani – che la prima tappa italiana delle celebrazioni del 140° anno di nascita di Modigliani, si svolga a Siracusa, con questa mostra che è il frutto di un grande sforzo culturale e organizzativo, attraverso il quale l’arte incontra la tecnologia. Una mostra basata su un format innovativo legato alla divulgazione culturale e alle nuove forme della fruizione culturale che si stanno affermando in tutto il mondo. L’Istituto Amedeo Modigliani continua a diffondere in Italia e all’estero le opere e la vita del grande artista livornese”.

“Una mostra di grande interesse – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – sia perché ammireremo le opere di uno dei più grandi pittori del Novecento sia per il ricorso alla tecnologia che ci consentirà di vivere un’esperienza unica. Non saremo al cospetto di quadri originali ma il format espositivo propone un modo di fruire l’arte che sta conquistando un pubblico sempre maggiore. Grazie a un uso sapiente della luce e dei materiali, in un evento che Siracusa ospita in esclusiva nazionale, potremo ammirare i capolavori del grande artista livornese e lo faremo potendo disporre di informazioni e di dettagli visivi che probabilmente in una esposizione tradizionale non avremmo avuto,. Accanto alle opere, una serie di fotografie inedite e un film sui suoi anni parigini per avere un racconto completo dell’uomo e dell’artista che, pur nell’arco di una breve vita, seppe innovare la Pittura nel solco della grande tradizione italiana. La tecnologia al servizio della cultura e della divulgazione”.

Per Fabio Granata, assessore alla Cultura e al turismo del comune di Siracusa, “grazie alla collaborazione progettuale con l’Istituto che porta il suo nome, saremo gli unici in Italia a commemorare Amedeo Modigliani, esattamente a 140 anni dalla sua nascita. Lo faremo – afferma – con una innovativa mostra immersiva che, attraverso le tecnologie più sofisticate, permetterà ai cittadini e ai viaggiatori di vivere la temperie esistenziale e artistica del grande artista toscano. L’Estate siracusana e la sua articolata proposta culturale saranno arricchite, a partire dal 12 luglio, da questo evento unico, fortemente voluto dal sindaco Francesco Italia e dal mio assessorato, che racconta sapientemente sia il legame di Modigliani con la tradizione italiana, sia l’uso delle nuove tecnologie di valorizzazione del patrimonio storico artistico. Circa 50 opere “Modilight”, tantissime fotografie inedite, un docufilm sull’amore tormentato tra Modigliani e Jeanne Hebuterne, la sua Musa, nella particolare atmosfera della Parigi dei primi del ‘900, rappresentano un unicum mondiale. La divulgazione artistica e la diffusione della consapevolezza cultura è la “cifra” più profonda della nostra azione politica e amministrativa. Questa bellissima mostra ne rappresenta un ‘manifesto programmatico’ smagliante e coinvolgente”.

In occasione della giornata inaugurale della mostra, è previsto anche uno spettacolo dedicato alla vita dell’artista livornese. Il 12 luglio, alle ore 21.00, infatti, nella corte dell’Antico Mercato, sarà messo in scena il recital “MODIGLIANI IL PRINCIPE”, tratto dall’omonimo romanzo (edito da Giunti) di Angelo Longoni, regista, attore, sceneggiatore e autore, che sarà accompagnato sul palco dalle attrici Eleonora Ivone e Giulia Carpaneto, e dagli attori Lorenzo Rossi e Libero Renzi. L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito.

La divulgazione culturale è l’obiettivo strategico dell’Istituto Amedeo Modigliani che, attraverso l’esperienza maturata in questi anni sia in Italia che all’estero, ha permesso un’oggettiva e sempre più diffusa conoscenza del genio livornese generando nell’opinione pubblica una maggiore informazione non solo dell’opera ma anche della vita dell’artista e del suo tempo riportando Modigliani nel grande vissuto culturale artistico italiano.

Informazioni utili

“Modigliani l’artista italiano – Multimedia Experience”

Mostra a cura di: Istituto Amedeo Modigliani

Dove: Antico Mercato – Via Trento, 2 – Siracusa

Dal 12 luglio al 15 settembre 2024

Giorni e orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00), sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00). Chiuso il lunedì.

Botteghino: Antico Mercato, via Trento 2, Siracusa. Biglietti disponibili anche presso: Libreria Diana, corso Gelone 57, Siracusa; Libreria Zaratan, corso Umberto I 106, Siracusa.

Tariffe: Intero: euro 14,00; Ridotto (over 65, residenti Siracusa, gruppi oltre 10 persone): euro 10,00; Minori da 8 a 18 anni: 8 euro; Minori di 8 anni: accesso gratuito.

Luogo: Antico Mercato, via Trento, 2, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

