Dal 18 al 22 gennaio 2025 Molino Riggi sarà protagonista al Sigep di Rimini, il prestigioso salone internazionale dedicato ai settori della pizza, della panificazione e della pasticceria.

Ogni giorno presso lo stand Molino Riggi situato nel padiglione D5 allo stand N.58 della Fiera di Rimini vi saranno numerosi cooking show, talk e dimostrazioni con ospiti d’eccezione del mondo della pizzeria e della panificazione.

Il Sigep sarà l’occasione per mettere in luce prodotti di punta del molino studiati appositamente per il settore, con una gamma professionale completa che risponde alle esigenze concrete della nuova concezione di pizza e pizzerie. Le farine avranno un ruolo di assoluto rilievo e in fiera sarà possibile conoscere tutte le referenze del brand comprese la linea “Pizza Maestro” e le ultime novità del molino siciliano. Per tutti i visitatori, ci saranno degustazioni delle pizze e dei prodotti appena sfornati guardando all’innovazione del mondo pizza e pane.

Tra cooking show previsti quelli di Carmine Pellone, di “Fonderì Pizza Glamour”, Giuseppe Pavone di “Magatama” Salvatore Capizzi di “Molecola”, Vincenzo Florio dell’”International Pizza Academy”, Antonio Minissale de “Il Laboratorio degli Impasti”, Emilio Di Nardo di “Jarama”, Luciano Dado di “Vizi da Re”, Pasquale Germanò de “Lo Spizzicotto”, Carlo Conti del “Panificio Conti”, Federica Stabile di “Giropizza”, Christian Riccio de “La pizza del Riccio”, Francesco De Bernardo de “La taverna del Re”, Francesco Cimino di “Gianni e Pinotto”, Mauro Pozzer di “Pizzeria alla Rotonda”, Mario Giombarresi di “Bassi Fondenti”, Salvo Nonnato di “Mani in pasta”, Andrea D’Antonio de “Le Scuderie”, Vincenzo Caiazzo de “Le Magnolie”, Giuseppe De Bono di “Fonderì Pizza Glamour”, Vincenzo Sclafani di “Panificio Sclafani”.

Durante la manifestazione gli esperti e tecnici Molino Riggi saranno a disposizione per rispondere a domande e fornire consulenze personalizzate a clienti e a tutti gli interessati. I forni all’interno dello stand Riggi sono dell’azienda Ceky specializzata in forni per pizza.

“Con il Sigep – commenta Marco Riggi, CEO di Molini Riggi – e gli eventi fatti nei mesi passati e quelli in programma nell’immediato futuro prosegue il progetto di comunicazione della nostra linea di farine, comprese anche quelle per pizza, che includono un prodotto macinato a pietra e a cilindri ; farine, per la maggior parte di provenienza da grani italiani, frutto di una rigorosa selezione che ne garantisce la massima qualità. È un momento di svolta importante perchè tra qualche mese inaugureremo anche il nuovo Molino ad Assoro, punto strategico da sempre per la filiera del grano sin dai tempi dell’antica Roma. La Sicilia è stata granaio d’Italia e Riggi oggi ha l’obiettivo di conservare questa peculiarità. Da sempre abbiamo tutelato i grani antichi siciliani e da qualche anno mio fratello Alessandro, direttore tecnico della produzione, ha messo in luce la capacità delle nostre farine per creare un prodotto di altissima qualità in linea con i tempi, guardando con molta attenzione alle esigenze dei pizzaioli e dei maestri della lievitazione.”

Molino Riggi sarà presente anche alla Fiera Marca di Bologna il 15 e 16 gennaio al padiglione 16 stand A 31/B 36. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.molinoriggi.it





Luogo: Molino Riggi, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

