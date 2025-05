“All’indomani dello Sport Festival a Mondello, uno degli eventi che avrebbe dovuto celebrare il connubio tra sport, natura e benessere, ci troviamo costretti a denunciare un ennesimo scempio ambientale. La spiaggia è stata lasciata in condizioni indecorose, sommersa da rifiuti di ogni genere: plastica, bottiglie, cartoni e materiali vari abbandonati senza alcun rispetto per il bene comune.”

A dichiararlo è la consigliera comunale di Palermo Caterina Meli, che esprime “profondo rammarico per quanto accaduto, ma anche una riflessione più ampia sulla responsabilità collettiva che come cittadini siamo chiamati ad assumere”.

“I danni provocati da questo comportamento – prosegue Meli – non sono soltanto estetici. I rifiuti abbandonati deturpano il paesaggio, accelerano l’erosione del suolo e contribuiscono all’inquinamento delle falde acquifere. Non si tratta di episodi sporadici, ma di una ferita ambientale che si ripete ciclicamente, con costi altissimi anche per la collettività: ogni intervento straordinario di pulizia può costare migliaia di euro, risorse che potrebbero essere investite diversamente”.

Per la consigliera, la chiave è agire in profondità: “La soluzione non può essere solo emergenziale. Dobbiamo puntare su un’opera di prevenzione e sensibilizzazione che parta dalle scuole. È a partire dalla tenera età che si costruisce il senso civico, il rispetto per l’ambiente e per gli spazi pubblici. Occorre inserire nei programmi scolastici percorsi strutturati di educazione ambientale”.

Meli sottolinea infine che “è troppo facile puntare il dito contro le aziende municipali o i sistemi di controllo del territorio. C’è una responsabilità individuale che non possiamo più ignorare: il palermitano, troppo spesso, si dimostra maleducato e irrispettoso delle regole più basilari del vivere comune. Occorre una svolta culturale profonda”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.