Numeri da record per il “Mondello Sport Festival” la kermesse sportiva promossa e organizzata da Alessandro Restivo e Francesco Tomasello con il patrocinio degli assessorati regionali alle Infrastrutture, al Turismo e alle Attività Produttive, che dal 30 aprile al 3 maggio ha fatto registrare, nella borgata marinara palermitana, venticinquemila presenze. Tante famiglie, bambini e tanti giovani hanno partecipato alle attività sportive previste in spiaggia, con esibizioni e gare sui campi di beach volley, padel e footvolley, e poi negli sport acquatici come surf, windsurf e Sup ma anche alle lezioni di yoga, calisthenics, cycling. Per l’occasione Mondello si è trasformata in un villaggio dove protagonista è stato lo sport ma non solo, e’stata infatti anche l’occasione per parlare di prevenzione, di ambiente, di sicurezza stradale, di turismo e cultura. Tanta gente ne ha approfittato poi per sottoporsi a degli screening gratuiti per il controllo di glicemia e pressione arteriosa grazie alla collaborazione con FederFarma e Farmacisti Insieme e poi grazie alla partnership con il Palermo calcio molti bambini hanno partecipato all’iniziativa “Fenomeni da spiaggia”, dove i piccoli tifosi rosanero hanno avuto la possibilità di emulare i loro campioni.

Una quattro giorni intensa di eventi in cui si è discusso anche di mobilità, di salute e benessere, di ambiente, di cultura e di turismo grazie ai talk tematici, moderati dalla giornalista Nadia La Malfa, che hanno visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Alessandro Aricò, l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, il consiglieri comunale Antonio Rini, il consigliere di circoscrizione Nicola Glorioso, il presidente di FederFarma Palermo, Roberto Tobia, il direttore dell’Asp Alberto Firenze, il presidente della Federazioni Medico Sportiva, Beppe Virzi e il presidente della Fondazione S’Elia. Una folla di tanti giovani, la media di seimila a sera , e’ accorsa poi per partecipare agli appuntamenti musicali, presentati da Sonia Hamza e Beppe Palmigiano, che hanno visto protagonisti dj locali e internazionali e gli “Zero Assoluto”

“Siamo orgogliosi e felici per il successo straordinario- spiegano gli organizzatori

Francesco Tomasello e Alessandro Restivo- che ha riscosso anche quest’anno la manifestazione che è nata l’anno scorso come una scommessa e da oggi, dopo i numeri pazzeschi che ha fatto registrare, è una conferma e ci spinge a investire ancora in questo evento per crescere sempre di più perché ha un potenziale straordinario che va valorizzato. Ringraziamo le istituzioni e gli sponsor e i partner che ci hanno permesso di mettere in piedi una macchina organizzativa imponente e che ha funzionato perfettamente e già da domani siamo pronti a lavorare per la terza edizione di questo evento che deve diventare uno degli eventi di punta per Palermo e non solo”.

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