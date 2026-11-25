In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre 2026, l’Amministrazione Comunale di Monreale rinnova il proprio impegno civile e culturale aderendo alla X edizione dell’iniziativa nazionale “Scarpette Rosse in Ceramica”, promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC).

L’adesione, coordinata dall’Assessore Nadia Battaglia, vede la partecipazione attiva e sentita delle eccellenze artigiane del territorio: attraverso le opere realizzate dai ceramisti Nicolò Giuliano, Rorò e Maria Grazia Bonsignore, Monreale lancia un segno tangibile e un grido poetico che si unisce a quello di tutta l’Italia operosa per dire con fermezza NO alla violenza sulle donne.

Le scarpette rosse d’artigianato artistico realizzate dai maestri ceramisti monrealesi sono state collocate ed esposte nelle sale di Palazzo Guglielmo II, oggi sede del Comune, affinché la casa di tutti i cittadini diventi luogo simbolo di memoria, riflessione e testimonianza. Un gesto che rappresenta un vero e proprio “imperativo categorico” da parte delle migliori maestranze di un’Italia civile, solidale e aperta, che sceglie il linguaggio dell’arte e della creatività per testimoniare sdegno e impegno concreto contro uno dei drammi più aberranti che colpiscono la società. L’esposizione nelle sedi istituzionali, così come nelle scuole, nelle biblioteche e nelle piazze, assume il valore di un atto civico contro l’orrore, ancor prima che artistico, per tenere alta l’attenzione anche sugli abusi più sommersi che si consumano tra le mura domestiche.

«La violenza contro le donne è una ferita profonda che interpella la coscienza di tutta la comunità e richiede una presa di posizione netta e costante da parte delle Istituzioni» – dichiara il Sindaco Alberto Arcidiacono – «Accogliere le opere dei nostri ceramisti nelle sale di Palazzo Guglielmo II significa trasformare la sede municipale in un presidio permanente di civiltà e rispetto. Attraverso la bellezza e la forza simbolica dell’artigianato monrealese, ribadiamo che nessuna donna deve sentirsi sola».

«Come Città della Ceramica abbiamo il dovere e l’onore di mettere la nostra tradizione artistica al servizio di grandi battaglie sociali» – afferma l’Assessore Nadia Battaglia – «Ringrazio Nicolò Giuliano, Rorò e Maria Grazia Bonsignore del Laboratorio d’Arte Elisa Messina per aver risposto con immediata sensibilità al nostro invito. Le loro scarpette rosse, esposte nel cuore del Comune, rappresentano un messaggio potente che parla al cuore di chiunque varchi queste sale, ricordandoci che il contrasto alla violenza di genere passa soprattutto attraverso la cultura e l’educazione al rispetto».

Le Città italiane della Ceramica sono da sempre depositarie di antichi saperi artistici e culturali che creano comunità e identità. Proprio da queste realtà nasce la volontà di farsi portavoce di un messaggio forte, condiviso e significativo per sensibilizzare le coscienze e contrastare ogni forma di violenza di genere.

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