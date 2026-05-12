Si chiude con numeri straordinari la Prima Biennale Internazionale del Mosaico di Monreale, che in poco più di quattro mesi ha registrato oltre 22mila visitatori, confermando il forte richiamo dell’evento e la capacità della città di posizionarsi nel panorama culturale internazionale. Un risultato che rappresenta il dato più rilevante della manifestazione, capace di trasformarsi in un potente attrattore turistico e culturale, coinvolgendo pubblico locale, visitatori italiani e stranieri in un percorso diffuso tra arte, formazione e identità. I dati ufficiali parlano di oltre 20mila presenze già registrate entro metà marzo, a cui si aggiunge un ulteriore significativo incremento nelle settimane successive, consolidando un bilancio finale che supera ampiamente quota 22mila ingressi. Un successo che arriva al termine di un percorso iniziato lo scorso dicembre e che ha visto Monreale protagonista con mostre, incontri, attività didattiche e collaborazioni internazionali, confermando la vocazione della città come capitale contemporanea del mosaico. La Biennale è stata inoltre concepita sin dall’inizio come un investimento culturale strategico per l’intero territorio, con l’obiettivo di generare ricadute durature non solo per la città ma per l’intera area, rafforzandone l’attrattività e la capacità di fare sistema.

Tra gli elementi qualificanti del progetto, anche l’importante collaborazione con Ravenna, capitale internazionale dell’arte musiva, che ha dato vita a un asse culturale e formativo tra le due città, con l’obiettivo di valorizzare il mosaico contemporaneo, rafforzare la filiera della formazione e sviluppare progettualità condivise in vista delle future edizioni delle rispettive Biennali. “La chiusura della Biennale consegna alla città un risultato straordinario – dichiara il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – I numeri parlano chiaro: oltre 22mila visitatori rappresentano non solo un successo culturale, ma anche un segnale concreto della capacità di Monreale di attrarre e accogliere. Abbiamo investito su un progetto ambizioso e oggi possiamo dire che è stata una scelta vincente, che apre prospettive importanti per il futuro”. “Si è trattato di un evento straordinario che ha consacrato Monreale come capitale internazionale del mosaico, dove radici e futuro si sono incontrati attraverso eventi e appuntamenti culturali di altissimo livello – prosegue l’onorevole Marco Intravaia, presidente del consiglio comunale di Monreale – Possiamo affermare che si tratta di un investimento riuscito per il futuro della città, che ritrova nella cultura e nella bellezza una concreta speranza di crescita, soprattutto per le nuove generazioni. I mosaici scintillanti del duomo e del chiostro non rappresentano soltanto una straordinaria eredità storica, ma una risorsa creativa che si avvale anche delle moderne tecnologie, cosicché l’arte musiva, antica di millenni, è ancora vitale ed attrattiva per i giovani”. “Questo risultato – aggiunge l’assessore alla Cultura del comune di Monreale Fabrizio Lo Verso – dimostra che la Biennale è stata molto più di una mostra: è stata un’esperienza culturale diffusa, capace di coinvolgere pubblici diversi e di rafforzare l’identità della città. Le presenze registrate confermano che Monreale può diventare un punto di riferimento stabile per l’arte musiva contemporanea”. “I dati di affluenza – spiegano i curatori Giovanni Alvich e Francesco Urso – rappresentano la sintesi perfetta del lavoro svolto. Abbiamo costruito un progetto che unisce tradizione e contemporaneità, e il pubblico ha risposto in modo straordinario. Questo successo ci spinge a guardare avanti, con l’obiettivo di rendere la Biennale un appuntamento strutturale nel panorama internazionale”.

La Biennale, che ha coinvolto artisti provenienti da oltre venti Paesi e attivato un dialogo con realtà di rilievo come Ravenna, ha trasformato per mesi il centro storico di Monreale in un laboratorio culturale aperto, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio e produzione artistica contemporanea.

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