L’Associazione Culturale Festina lente comunica con profondo rammarico che la mostra “Pinocchio – Bicentenario di Collodi” del Maestro Pippo Madè, prevista dal 27 novembre all’11 dicembre 2026 al Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale, non sarà realizzata. L’annullamento è dovuto all’impossibilità dell’Amministrazione comunale di mettere a disposizione i locali in date utili allo svolgimento dell’esposizione.



Viene così meno un appuntamento che avrebbe consentito a Monreale di celebrare il bicentenario della nascita di Carlo Collodi attraverso un ciclo pittorico capace di coniugare invenzione figurativa, memoria siciliana e riflessione civile. L’iniziativa aveva ottenuto il patrocinio culturale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario, con l’autorizzazione all’utilizzo del logo della Fondazione e del logo ufficiale delle celebrazioni.





Nelle opere a tecnica mista su carta in fibra di cotone, Madè rilegge le avventure del burattino attraverso la storia e il paesaggio della Sicilia. Pinocchio incontra i pupi e i personaggi del mito, attraversa gli agrumeti, conosce il lavoro nelle saline e la fatica dei carusi nelle solfare. La precisione del disegno, la ricchezza dei particolari e l’intensità cromatica sostengono un racconto nel quale la meraviglia della fiaba accompagna la denuncia dello sfruttamento, della violenza e delle ingiustizie.

Il valore educativo delle opere nasce dalla loro capacità di suscitare domande. Il personaggio familiare ai bambini diventa un compagno di viaggio attraverso temi complessi: i diritti dell’infanzia, la responsabilità delle proprie scelte, il rispetto degli animali e dell’ambiente. La Sicilia dipinta da Madè offre al lettore delle immagini una geografia da riconoscere e una storia da comprendere.





Questa attenzione alla formazione appartiene al percorso dell’artista, cui l’Università degli Studi di Palermo ha conferito nel 2015 la laurea magistrale ad honorem in Scienze della Formazione continua. Nel presentare il riconoscimento, l’Ateneo richiamava la tensione etica della sua ricerca, il confronto con l’emarginazione e la violenza mafiosa e il rapporto con il Pinocchio collodiano. www.unipa.it

Il ciclo ha attraversato numerose sedi espositive, raggiungendo gli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia e il Parco di Pinocchio a Collodi. Un itinerario che testimonia la capacità di questa interpretazione siciliana di dialogare con pubblici diversi, mantenendo riconoscibili le proprie radici. www.giornalecittadinopress.it

Per il Maestro e per Festina lente, con Rosario Lo Cicero Madè e Claudia Scavone impegnati nella curatela e nel coordinamento, l’annullamento interrompe un lavoro organizzativo già avanzato. Erano stati diffusi i comunicati stampa, informate le personalità invitate e coinvolti collezionisti, appassionati e il pubblico che segue da anni l’artista. Particolarmente sentito è il dispiacere per la perdita dell’appuntamento nell’anno del bicentenario, dopo il riconoscimento e il sostegno ricevuti dalla Fondazione Collodi.

È inoltre rinviato a gennaio 2027, in data da definire, l’incontro con circa 200 alunni delle scuole primarie di Monreale e delle frazioni, previsto per il 27 novembre alle ore 11. L’inagibilità dell’Aula consiliare e la mancata individuazione di una sede alternativa adeguata rendono necessario lo spostamento.

La nuova data sarà concordata con Fiammetta Borsellino e il prof. Tommaso Romano, previa disponibilità di uno spazio idoneo. Il progetto conserva la partecipazione di Pippo Madè, la presentazione di due opere del ciclo di Pinocchio e la premiazione del concorso pittorico rivolto alle quinte classi.





La presenza di Fiammetta Borsellino rinnoverà il legame con Agnese Piraino Leto, che inaugurò l’esposizione alla Galleria civica “Giuseppe Sciortino” di Monreale il 1° febbraio 2003, dopo la prima presentazione palermitana del dicembre 2002. Una continuità di memoria e impegno civile che l’Associazione intende affidare al confronto con gli studenti.

Festina lente ha comunicato al Comune la rinuncia al contributo precedentemente richiesto e si riserva di presentare una nuova documentazione per la copertura diretta delle spese delle bandierine e delle stampe destinate agli alunni del concorso.

L’Associazione auspica che vengano individuate al più presto le condizioni per realizzare l’incontro di gennaio, dando seguito al lavoro avviato con le scuole. La sede, la data e il programma definitivo saranno comunicati dopo il necessario raccordo con l’Amministrazione, gli ospiti e gli istituti scolastici.



Luogo: Complesso Monumentale Guglielmo, piazza Guglielmo, 1, MONREALE, PALERMO, SICILIA

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