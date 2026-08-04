Sono due grandi protagoniste della musica italiana, Ivana Spagna e Noemi, le artiste di punta dell’edizione 2026 della Festa del Sacro Cuore di Gesù, quest’anno in programma dal 12 al 18 agosto a Grisì, piccolo borgo del comune di Monreale. Le due cantanti si esibiranno in due concerti ad ingresso libero in Piazza della Rinascita, con inizio alle ore 22: domenica 16 agosto salirà sul palco Ivana Spagna, mentre lunedì 17 agosto sarà la volta della musica di Noemi.



Le due serate dedicate alla grande musica italiana sono inserite all’interno di un ricco calendario di appuntamenti, in programma dal 12 al 18 agosto, che prevede anche tradizionali momenti di fede, con la Santa Messa e la solenne processione del simulacro del Sacro Cuore di Gesù, oltre a spettacoli di cabaret, intrattenimento, dj set e il tradizionale spettacolo pirotecnico conclusivo.





Nel dettaglio: mercoledì 12 agosto dalle ore 22, il pubblico di Piazza Vittorio Emanuele sarà allietato dallo spettacolo di cabaret de I 4 Gusti, a seguire balli di gruppo; giovedì 13 agosto, dalle ore 22 in Piazza della Rinascita, dj set con Pippo Palmieri, da Lo zoo di 105; domenica 16 agosto, alle ore 22 in Piazza della Rinascita, Ivana Spagna in concerto; lunedì 17 agosto, alle ore 22 in Piazza della Rinascita, Noemi in concerto. Martedì 18 agosto è la giornata conclusiva della Festa: in programma alle ore 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, alle ore 22 la Processione per le vie della frazione, infine alle 24 i giochi pirotecnici.





La Festa del Sacro Cuore di Gesù è una festa patronale molto sentita dalla comunità. Organizzata dall’omonimo Comitato dei Festeggiamenti in collaborazione con Freedom, è realizzata con il Patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, e con il sostegno del main sponsor RWE, tra i principali operatori nel settore delle energie rinnovabili in Italia. L’azienda è presente anche in Sicilia con cinque impianti eolici onshore ed un impianto fotovoltaico in esercizio, oltre ad una pipeline in costruzione che prevede, entro la fine del 2026, l’entrata in esercizio di due progetti agrivoltaici in Sicilia, tecnologia che coniuga la produzione di energia e valorizzazione del territorio.





“In RWE- dichiara Rossana Tenerelli, Business Development & Stakeholder Engagement at RWE Renewables Italia- crediamo che crescere insieme ai territori significhi anche sostenere le iniziative che ne rafforzano l’identità, la coesione e il senso di appartenenza. Per questo siamo lieti di contribuire alla Festa del Sacro Cuore di Gesù di Grisì, un appuntamento profondamente radicato nella storia e nelle tradizioni della comunità, capace ogni anno di riunire cittadini e visitatori in un momento di incontro, partecipazione e condivisione. Essere presenti nei territori in cui operiamo significa anche valorizzarne il patrimonio culturale e sociale, contribuendo a mantenerlo vivo nel tempo”.

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