Entra nel vivo la sfida per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2027. Si è tenuta oggi, nella prestigiosa cornice della Sala Spadolini del Ministero della Cultura, l’audizione ufficiale per la città normanna, unico comune del Meridione ad arrivare tra i finalisti insieme ad altri sei comuni italiani.

A guidare la delegazione istituzionale a Roma è stata l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, che ha illustrato il valore e la visione strategica del progetto candidato, intitolato “Monreale legge il mondo”. Ad aprire i lavori le parole del Presidente della commissione Adriano Monti Buzzetti che ha dichiarato: “Essere qui oggi significa essere Vincitori morali”.

Il cuore della proposta è racchiuso nel dossier culturale e nel materiale video presentato alla commissione: il frutto di mesi di lavoro intenso condotto da un gruppo qualificato di studiosi e tecnici. Oltre all’assessore Roccamatisi, che ha tracciato l’indirizzo politico strategico, sono intervenuti: Elisa Lo Coco, bibliotecaria del Comune, che ha presentato i dati di crescita culturale legati alla catalogazione dei libri, alle intense attività svolte e, soprattutto, all’incremento della fruibilità delle biblioteche storiche, del fondo moderno e dei cambiamenti degli ultimi anni che puntano al futuro ancorandosi al passato. Amelia Crisantino, storica, che ha focalizzato l’attenzione sulle biblioteche del territorio e sulla storia di Monreale, definita la “vocazione naturale di una città nata per essere libro: basta guardare i mosaici del Duomo di Monreale e i capitelli del Chiostro dei Benedettini. Nunzia Cirri, curatrice del dossier, che ha presentato alla commissione il tavolo di coordinamento e i tavoli tematici. Ha affrontato il tema della dispersione scolastica e degli obiettivi futuri da realizzare attraverso l’idea delle “tessere del mosaico”, sottolineando la necessità di rinnovare la narrazione attraverso la comunicazione, oltre a evidenziare il valore sociale del portale e della digitalizzazione degli incunaboli.





Il progetto si fonda su una visione profonda e identitaria: grazie alla lettura di un libro è possibile leggere il mondo e, d’altronde, da sette secoli il mondo legge Monreale, esaltandone la straordinaria bellezza e il patrimonio millenario.

Come ha dichiarato l’assessore Roccamatisi, “Il libro e la lettura diventano gli strumenti per contrastare la dispersione scolastica e la povertà culturale”. In un contesto in cui i dati comunali restituiscono una fotografia complessa per la Sicilia sul fronte della lettura, l’indagine civica ha mappato le abitudini, i bisogni e i desideri culturali delle famiglie di Monreale e di tutte le frazioni, portando le istanze del Sud al centro del dibattito culturale nazionale.

Al termine delle relazioni, la commissione ministeriale ha rivolto diverse domande approfondite sui punti chiave del progetto:Le tessere artistiche digitali: realizzate grazie alla collaborazione tra gli artigiani e gli studenti del Liceo Artistico di Monreale, verranno installate su 50 punti dislocati anche fuori dal centro storico. Ogni tessera sarà redatta in più lingue e collegata a un apposito portale.





Sono stati chiesti , altresì , chiarimenti sulle strategie comunicative e sulla programmazione esecutiva, sia ordinaria che straordinaria, delle azioni da mettere in campo.

«Essere l’unico comune del Meridione in questa finale rappresenta per Monreale un motivo di straordinario orgoglio e, al tempo stesso, una grande responsabilità», dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono. «Il progetto non è soltanto una candidatura, ma la testimonianza concreta di una comunità che vuole crescere attraverso la cultura, la conoscenza e la partecipazione attiva dei suoi cittadini, partendo dai più giovani e dalle famiglie di ogni nostro quartiere e frazione».

Hanno fatto parte della delegazione il dirigente dell’Area Promozione del Territorio Pietroantonio Bevilacqua e la funzionaria Marinella Di Stefano.





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