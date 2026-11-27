Incontro istituzionale, nel pomeriggio di ieri, tra U.I.R. Aps delegazione territoriale di Palermo e l’on. Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, presso la sala dei gruppi parlamentari di Palazzo Montecitorio.

I protagonisti hanno partecipato al convegno “Alle radici dei principi costituzionali. La legge morale tra coscienza individuale e responsabilità collettiva” organizzato dal Parlamento della Legalità; durante la manifestazione è stato siglato il protocollo d’intesa nazionale tra l’Unione Insigniti della Repubblica, rappresentata dal presidente nazionale Uff. Prof. Avv. Antonello De Oto e il Parlamento della Legalità, rappresentato dal Cav. Prof. Nicolò Mannino.





La delegazione siciliana era composta dal vicepresidente regionale e responsabile dell’area metropolitana di Palermo, cav. Nicola Barretta assieme agli amici UIR ing. Gennaro Grimaudo, dott. Fabio Sangiorgio e prof. Salvo Martorana oltre al Presidente regionale, cav. Pietro Bongiovanni.

L’ on. le Carolina Varchi, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, ha accolto la delegazione per i saluti istituzionali e il Cav. Nicola Barretta ha omaggiato l’On.le Varchi con un crest di ceramica dell’Associazione UIR APS; dal canto suo l’on. Varchi ha omaggiato tutti i componenti della delegazione con una copia della riproduzione dell’originale della Costituzione della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1947 conservata presso l’archivio storico della Camera dei Deputati.





Al termine dell’evento, il cav. Barretta ha affermato: “Pregevole evento di caratura Nazionale che ha suggellato un momento storico tra due prestigiose associazioni che hanno in comune l’amore per i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, i principi fondamentali del Cristianesimo e la costruzione di un mondo migliore da trasmettere alle future generazioni”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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