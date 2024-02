“Ritengo inaccettabile mettere in discussione l’impegno antimafia di Giovi Monteleone e della sua giunta attraverso un sommario giudizio ed un propagandistico servizio volto solo a fornire una ricostruzione distorta della realtà senza, tra l’altro, procedere ad un doveroso confronto istituzionale con le parti interessate. “

Lo dichiara Mario Giambona, vicecapogruppo del Partito democratico all’Ars, a seguito della polemica sorta a seguito di alcune dichiarazioni rese successivamente all’asportazione dell’insegna stradale intitolata a Peppino Impastato e ritrovata a Cinisi, nelle vicinanze della Proprietà Giovanni Impastato.

“Il fatto è inquietante e da condannare ma non può coinvolgere in alcun modo l’amministrazione Monteleone da sempre contraddistinta per la sua condotta trasparente ed all’insegna della legalità. Voglio considerare, continua Giambona, le dichiarazioni rese dal deputato regionale di Sud Chiama Nord come frutto della mancata completa informazione dei fatti e soprattutto della mancanza di consapevolezza della storia politica di Giovi Monteleone e della sua compagine politica.”

Prima di parlare di alcuni , così rilevanti, temi conclude Giambona “bisognerebbe quantomeno documentarsi sulla storia del sindaco Monteleone e di come la sua giunta si è contraddistinta sul tema del ripristino della legalità e lotta alle mafie. Basta solo ricordare le innumerevoli battaglie portate avanti all’insegna della giustizia e , tra le ultime, che questa è stata l’unica pioneristica giunta della storia di Carini ad impegnarsi per il ripristino della legalità e garantire la fruizione pubblica della spiaggia attraverso gli abbattimenti di decine immobili abusivi sul lungomare stesso. Oppure ancora per essersi assunto il grande impegno di demolire un ecomostro con annesso bunker di proprietà di una nota famiglia mafiosa Carinese e di cui mai nessuno fino ad oggi si era accorto. Non credo che vi siano esempi più evidenti di questi per certificare la limpida condotta della squadra di Giovi Monteleone e derubricare il resto a cattiva informazione.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.