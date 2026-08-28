Un viaggio nel tempo tra rievocazioni storiche, musica, danza, folklore e tradizioni siciliane, accompagnato da un importante messaggio di sensibilizzazione sociale. Dal 3 al 6 settembre 2026, Montelepre sarà protagonista del 1° Torneo Nazionale di Danza Storica e Folk «ARS SALTANDI», inserito nella suggestiva cornice del Palio dei Ventimiglia.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario della Sicilia attraverso le arti performative e la partecipazione di gruppi provenienti da diverse realtà italiane.

L’evento è organizzato dall’Associazione Ventimiglia APS, presieduta da Zenap Chaudry, Responsabile Nazionale ASI per i cortei storici medievali, in collaborazione con ASI Caltanissetta, presieduta da Salvatore Spinello, e con l’associazione Jonathan Livingston, presieduta da Livia Vivona.

La manifestazione è patrocinata e promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, guidato dall’assessore Francesco Scarpinato, che ha accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendone il valore nella promozione delle discipline espressive legate ad arte, storia, cultura e tradizione.





La donna protagonista: un fermo NO alla violenza

Accanto alla dimensione artistica e culturale, la manifestazione sarà caratterizzata da una forte componente sociale.

Nel corso dell’evento verrà infatti eletta la Baronessa di Montelepre 2026, insieme alla Baby Baronessa. L’iniziativa si distingue dai tradizionali concorsi di bellezza e vuole trasformarsi in un momento di riflessione e impegno civile: la donna sarà protagonista di un messaggio chiaro contro la violenza di genere e ogni forma di sopraffazione.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione dell’assessore Francesco Scarpinato, che assumerà anche il ruolo di Membro Onorario della Giuria.





Due giurie per arte, cultura e impegno sociale

A valutare le esibizioni e ad accompagnare i diversi momenti della manifestazione saranno personalità provenienti dal mondo universitario, culturale, artistico, musicale, giuridico e sociale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà composto da: Prof. Pietro Colletta, Professore associato di Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università degli Studi di Palermo, Gianfranco Rafalà, musicista e direttore artistico, specializzato in musica medievale e rievocazione storica, Maestra Ivana Sanpaolo, insegnante di danza diplomata ed esperta di danza classica e danza storica, Dott. Paolo Valentini, segretario del Consiglio regionale dei Beni culturali e ambientali della Regione Siciliana, Prof. Giuseppe Mandalà, Professore associato di Storia dei Paesi islamici dell’Università degli Studi di Milano, Rosa Platania stilista delle identità delle tradizioni storiche Siciliane.

La Giuria Specialistica e del Settore Sociale, con competenze nell’ambito della psicologia, della criminologia e del diritto, sarà composta da: Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e scrittore, Luogotenente della GdF Giuseppe Amato, Avv. Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista e Presidente del Rotary Club Bagheria, Dott. Tiberio Mantia, presidente del capitolo di Palermo dell’Order of Sons and daughters of Italy in America, Dott.ssa Giusi Musso, scrittrice, Dott. Giuseppe Terranova, Sindaco di Montelepre.

Sarà proprio il primo cittadino a consegnare ufficialmente le Chiavi della Città di Montelepre alla vincitrice del titolo di Baronessa 2026.





Iscrizioni aperte ai gruppi di tutta Italia

Le iscrizioni al torneo sono aperte ai gruppi storici, di danza e di musica folk provenienti da tutta Italia.

La volontà degli organizzatori è quella di costruire un appuntamento nazionale capace di mettere in rete esperienze, tradizioni e linguaggi artistici differenti, portando Montelepre al centro di un percorso di valorizzazione del patrimonio immateriale.

Il messaggio è sintetizzato nello slogan scelto per la manifestazione: «Vogliamo dimostrare a tutta la penisola che la Sicilia c’è… Noi ci siamo!»

Luogo: Piazza Ventimiglia, Piazza Ventimiglia, MONTELEPRE, PALERMO, SICILIA

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