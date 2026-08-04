Ho formalmente richiesto all’Assessore al Verde, Pietro Alongi, un intervento urgente di potatura degli alberi presenti nei quartieri Montepellegrino, Arenella e Vergine Maria, dove da troppo tempo la mancata manutenzione del patrimonio arboreo sta creando gravi criticità per la sicurezza dei cittadini e per la pubblica incolumità.

Le potature non rappresentano un semplice intervento di decoro urbano, ma costituiscono un’attività essenziale per garantire sicurezza, visibilità e vivibilità del territorio. In numerose strade, infatti, le chiome degli alberi hanno raggiunto dimensioni tali da impedire alla luce della pubblica illuminazione di propagarsi correttamente, lasciando interi tratti al buio durante le ore serali e notturne e aumentando i rischi per residenti e automobilisti.







La vegetazione ormai fuori controllo, inoltre, favorisce la proliferazione di topi, insetti e altri animali infestanti, che finiscono per interessare anche le abitazioni private, mentre in diversi casi i rami invadono balconi, cortili e proprietà dei cittadini, arrecando disagi e potenziali pericoli.

Le situazioni più critiche si registrano in Via Monte Pellegrino, Via Guido Jung, Via Cimbali, Via Fileti, Via Giordano, Via D’Antiochia, Piazza Tonnara, Via Arenella, Via Papa Sergio I e Via Vergine Maria.



Particolarmente allarmante è quanto si registra in Via Vergine Maria, all’altezza del portone in ferro del Cimitero dei Rotoli, dove le fronde, sul lato destro della carreggiata (procedendo dall’Arenella verso Vergine Maria), hanno ormai superato il muro di cinta, restringendo il passaggio e creando un serio ostacolo ai mezzi di emergenza e di soccorso. Una condizione che rappresenta un concreto rischio per la pubblica incolumità e che richiede un intervento immediato.





La manutenzione del verde pubblico non può essere effettuata soltanto quando le criticità diventano emergenze. Occorre una programmazione costante e puntuale, capace di garantire sicurezza, decoro e qualità della vita nei quartieri.

Confido che l’Assessore Pietro Alongi disponga con la massima tempestività gli interventi richiesti. Continuerò a monitorare la situazione affinché alle legittime segnalazioni dei cittadini seguano finalmente risposte concrete e tempestive.

NATALE PUMA

CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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