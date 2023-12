Da oltre due mesi il Monumento al Bersagliere di piazza Leonardo Sciascia versa in una condizione indecorosa a seguito di una vandalizzazione da parte di ignoti. Ad inizio ottobre infatti, diverse scritte fatte con la vernice spray sono apparse su entrambi i lati del monumento, deturpandolo gravemente.

Il Circolo Barbadoro, nel tentativo di ridare il giusto decoro ad un monumento dall’alto valore simbolico, ha richiesto da tempo formale autorizzazione agli uffici competenti, a poter procedere con un intervento di pulizia straordinaria (a titolo gratuito), al fine di ripristinare il monumento ed evitare un possibile effetto finestre rotte, che possa in qualche modo “incentivare” ulteriori atti di vandalismo sul monumento e lo spazio circostante.

Ad oggi, da parte del Comune di Palermo, nessun intervento e nessuna risposta alla nostra richiesta. Un silenzio assordante che sembra lasciar intendere un forte disinteresse da parte delle istituzioni a voler risolvere il problema.

Restiamo in attesa, nella speranza che per l’intervento di ripristino non si debba attendere la prossima “passerella istituzionale” in occasione dell’anniversario della sezione palermitana dei Bersaglieri.

Luogo: Piazza Leonardo Sciascia

