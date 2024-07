Take a sad song and make it better, Remember to let her into your heart, then you can start to make it better, intonavano i Beatles. Ed è proprio rendere migliori le canzoni nel cuore ciò che hanno fatto i residenti della Rsa di Palermo, gestita da Sereni Orizzonti, nella giornata di sabato 13 luglio.

Ricordo, allegria e divertimento le parole d’ordine del pomeriggio di attività musicali tra le note di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Mina e i Beatles. Non solo canzoni tristi, ma tutti i migliori brani italiani e stranieri da cantare a squarciagola, scelti e ricordati con cura attraverso il supporto di video e immagini degli artisti.

La musica, è risaputo, ha un grande potere evocativo, ma anche benefici psicofisici, come è stato teorizzato negli ultimi anni dalle neuroscienze; le azioni dell’ascolto e del canto avrebbero un impatto positivo sulla memoria, il linguaggio e l’umore dei pazienti.

«I nostri ospiti si sono divertiti moltissimo a cantare i brani del passato, ognuno ha scelto il suo preferito e lo ha interpretato con il supporto del video e di un microfono colorato» racconta lo staff di animatori della struttura. «La musica li fa divertire e ricordare teneramente e con il sorriso i tempi passati».

La Residenza per anziani “Istituto Geriatrico Siciliano” di Palermo può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.

Luogo: Rsa ”Istituto Geriatrico Siciliano” di Palermo, Via Messina Marine , 431, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.