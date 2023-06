Catania, 13 giugno 2023 – «Per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, non basta indignarsi ma occorrono azioni concrete: più prevenzione, più formazione, più controlli, più istruzione nelle scuole e promuovere la partecipazione del lavoratore nelle imprese».

Lo affermano Maurizio Attanasio e Giuseppe Famiano, segretari generali rispettivamente di Cisl Catania e Filca Cisl Catania, dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita l’operaio di 56 anni, Angelo Aleo, mentre era al lavoro in un cantiere edile a Misterbianco.

«È l’ennesima tragedia che ci addolora tutti e siamo vicini alla famiglia. Catania, purtroppo, si conferma territorio martoriato da incidenti e infortuni gravi sul posto di lavoro. In attesa di capire la dinamica di quanto accaduto, vogliamo però ribadire l’appello che come Cisl e Filca facciamo da tempo: la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela della persona devono essere le priorità e, in tal senso, vanno fatte azioni concrete, sia da parte delle istituzioni sia da parte delle imprese.

«Non basta solo indignarsi o denunciare l’inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti e dei contratti. Occorre investire sulla prevenzione, sulla formazione dei lavoratori e sulla comunicazione, costruire una cultura della sicurezza a cominciare dalle scuole dell’obbligo con corsi e materie dedicate.

«È necessario poi non abbassare la guardia sulla necessità dei controlli nei cantieri e su ogni luogo di lavoro: occorre potenziare gli uffici deputati, assumere più ispettori e medici del lavoro, puntare alla qualità delle imprese sull’esperienza della patente a punti.

«Anche per aumentare l’attenzione sul tema della salute e della sicurezza nelle aziende e in ogni luogo di lavoro, tutta la Cisl è impegnata nella campagna di raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle aziende, come previsto nell’articolo 46 della Costituzione italiana».

