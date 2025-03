Palermo 7 marzo 2025 – Sull’incidente mortale sul lavoro di Termini Imerese, in cui ha perso oggi la vita Denis Agnello, imprenditore, intervengono Francesco Piastra, presidente del comitato consultivo provinciale Inail Palermo e segretario d’organizzazione di Cgil Palermo e il vice presidente del comitato Antonio Lo Coco, imprenditore e dirigente di Confartigianato, che esprimono vicinanza alla famiglia.



“Purtroppo, quest’ultimo incidente che coinvolge un giovane imprenditore, si muove sulla scia dei tragici incidenti sul lavoro accaduti nei mesi scorsi e nell’arco del 2024 – dichiarano Francesco Piastra e Antonio Lo Coco in una nota congiunta – Sulle dinamiche della tragedia indagheranno gli inquirenti e gli enti preposti. Ma per cercare di porre fine a questa mattanza di morti sul lavoro, proprio nel prossimo comitato provinciale Inail, oltre a una relazione che abbiamo chiesto all’ente sull’andamento degli infortuni, verrà proposta la costituzione di gruppi di lavoro per capire cosa c’è dietro i numeri”.



“Bisogna andare oltre i numeri di questa strage – aggiungono Piastra e Lo Coco – Dobbiamo andare in fondo alle dinamiche che causano il ripetersi continuo, negli anni, di incidenti come questo. E questo bisogna farlo con gli enti preposti, l’Asp e l’Ispettorato del lavoro, per cercare di spezzare questo filo rosso agendo sul settore della prevenzione e sulle imprese, utilizzando il ruolo fondamentale che hanno i soggetti della rappresentanza sociale. Istituzioni e rappresentanza sociale devono lavorare insieme, per approfondire dati e contesti di queste dinamiche, per capire come affrontarle meglio. Un lavoro che il comitato vuole svolgere per imprimere una svolta. Agire sulla cultura della sicurezza è fondamentale e trasversale e riguarda li compiti che hanno gli imprenditori in materia e la formazione che deve riguardare imprenditori e lavoratori, per evitare che si ripetano questi incidenti”.





