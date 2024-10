Questa settimana i live del PunkFunk raddoppiano, con ben due appuntamenti, venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Il weekend del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10, a Palermo, parte alla grande il 25 ottobre con MOTHER! MOTHER!, il progetto nato nella primavera del 2024 dalla polistrumentista Laura Caviglia, che si ispira alle sonorità tipiche della musica elettronica italiana più recente, nonché all’ambient internazionale.

Trova la sua espressione tramite l’utilizzo di sintetizzatori analogici semimodulari e devices digitali, che lo caratterizzano per ritmi trainanti, immersi in densi pad e strati vocali fortemente riverberati. La serata al PunkFunk inizia già alle ore 20, con il warm up del dj set di Fredrik Balck, mentre MOTHER! MOTHER! comincia alle ore 22:30, tutto con ingresso gratuito. Il fine settimana in musica prosegue sabato 26 ottobre con il live di Michael Spaghetti, a base di canzoni originali con un’energia “abbastanza punk” in italiano maccheronico.

