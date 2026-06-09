Dal 3 al 5 luglio si accenderanno nuovamente i riflettori sulla 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, una delle competizioni automobilistiche più prestigiose e longeve del panorama siciliano e del Sud Italia. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, sarà valida come sesta prova del Campionato Italiano Velocità Sud, confermandosi un appuntamento di riferimento per piloti e appassionati provenienti da tutta Italia. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e cresce già l’attesa per conoscere i protagonisti che si sfideranno lungo uno dei tracciati più tecnici, spettacolari e affascinanti del calendario nazionale. La gara, infatti, continua ad esercitare un richiamo particolare sugli specialisti delle cronoscalate grazie ad un percorso che unisce velocità, tecnica e scenari di straordinaria bellezza, tra il mare Ionio e i paesaggi unici del versante orientale dell’Etna.





In queste settimane l’organizzazione è al lavoro per completare tutte le attività necessarie allo svolgimento della manifestazione. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza del percorso, con interventi di scerbatura, pulizia e manutenzione del tracciato. La Cronoscalata Giarre Montesalice Milo rappresenta da quasi mezzo secolo molto più di una competizione sportiva. È un evento che unisce tradizione, passione e promozione del territorio, valorizzando le bellezze naturalistiche e culturali di Giarre, Santa Venerina e Milo. Nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni di sicurezza, il pubblico non potrà assistere alla competizione lungo il tracciato di gara.





Per consentire comunque agli appassionati di vivere tutte le emozioni della cronoscalata, l’organizzazione allestirà, come avvenuto nelle precedenti edizioni, un maxischermo in Piazza Belvedere a Milo, attraverso il quale sarà possibile seguire in diretta tutte le fasi della competizione e vivere da vicino lo spettacolo della gara in completa sicurezza. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di seguire la gara anche da casa sul canale YouTube Naxos Pro Racing e in televisione su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, grazie alla collaborazione di Giesse Produzione.





L’edizione 2026 rinnoverà, inoltre, il ricordo del Cavaliere Isidoro Di Grazia, ideatore della manifestazione e figura centrale nella storia sportiva e istituzionale del territorio, al quale è dedicato il Memorial che accompagna la corsa. L’appuntamento è quindi fissato per il primo fine settimana di luglio, quando il rombo dei motori tornerà a risuonare lungo la strada che da Giarre conduce a Milo, regalando spettacolo, adrenalina ed emozioni in una delle cronoscalate più affascinanti del panorama automobilistico italiano.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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