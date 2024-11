Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Salvatore Cocina è stata approvata la graduatoria definitiva volta a finanziare interventi di prevenzione del rischio sismico. A Motta Sant’Anastasia sono stati destinati finanziamenti dall’importo complessivo di 3.617.812, 50 € per la realizzazione di lavori di demolizione e ricostruzione della sede C.O.C., miglioramento sismico del Palazzo Municipale e della sede distaccata del Palazzo Municipale.

“Un impegno costante della nostra amministrazione che – dichiarano congiuntamente il sindaco Antonio Bellia e l’intera amministrazione comunale – lavora a più livelli istituzionali, dal Governo Siciliano al Governo Nazionale. Un ringraziamento particolare va pertanto al nostro Onorevole Anastasio Carrà. Da evidenziare e sottolineare – proseguono – lo straordinario lavoro dei tecnici comunali e dei professionisti. Siamo orgogliosi di aver formato un gruppo preparato e che, soprattutto, ama Motta Sant’Anastasia. Dunque grandi meriti al nostro ufficio tecnico e alla grande collaborazione creatasi”.

“È doveroso – conclude il sindaco Bellia – lanciare un messaggio all’opposizione che scrive continue richieste: lasciate lavorare i nostri uffici per il bene del nostro paese, lasciateli liberi da centinaia di richieste che oberano, sovraccaricano i nostri dipendenti ma soprattutto sottraggono tempo prezioso a ingegneri, geologi, istruttori ed esecutori che, al contrario, devono e vogliono continuare a raggiungere storici obiettivi come quelli che oggi festeggiamo tutti insieme, protagonisti in Sicilia. Per qualunque tipo di informazione o approfondimento è possibile prendere visione dei documenti, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, e/o rivolgersi direttamente agli uffici preposti”.

