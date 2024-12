Ha preso il via martedì 24 dicembre a Motta Sant’Anastasia il progetto “Muoviti ancora”, realizzato in collaborazione con l’Asp di Catania, rivolto agli over 65 e volto a prevenire le malattie croniche non trasmissibili tramite l’attività fisica. Presenti al primo appuntamento di promozione della salute il sindaco Antonio Bellia, l’On. Anastasio Carrà, l’assessore ai Servizi sociali Natale Consoli e il consigliere Domenico Nicosia.

I partecipanti saranno impegnati due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 11.15 alle ore 12.15 presso gli impianti sportivi di via Margarone dove, sotto l’esperta guida del dott. Luca Bondì e della dott.ssa Gabriella Bruno, dipendente comunale e insegnante di educazione fisica, saranno chiamati a svolgere degli esercizi ginnici adatti alla loro età.

“Provo una grandissima soddisfazione nel vedere avviata una nuova attività organizzata dal nostro assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con l’Asp Catania – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. Ginnastica posturale per i nostri over 65 anche la vigilia di Natale e noi assolutamente presenti, con il nostro Onorevole Anastasio Carrà e l’assessore ai Servizi sociali Natale Consoli, e felici di poter augurare buone feste nel migliore dei modi, con il massimo impegno per chi merita tutta la nostra attenzione”.

“Tramite questo progetto, inserito nel Piano regionale di prevenzione – spiega l’assessore ai Servizi sociali Natale Consoli -, si intende sensibilizzare i cittadini, e in particolare gli over 65, sull’importanza dell’attività fisica e sui benefici che essa produce dal punto di vista fisiologico ma anche psicologico e sociale. Coloro che intendono prender parte al progetto ‘Muoviti ancora’ non dovranno far altro che compilare l’apposito modulo e presentare il certificato medico che attesti l’idoneità all’attività fisica non agonistica. La partecipazione, infatti – specifica l’assessore Consoli -, è gratuita. Ringrazio il sindaco Antonio Bellia e l’On. Anastasio Carrà per la grande sensibilità dimostrata nei confronti di questo settore e, in particolare, per i progetti e le iniziative che mettiamo in campo nell’area dei servizi sociali. Un ringraziamento va anche all’Asp di Catania per averci dato questa splendida opportunità. Farò di tutto affinché questo progetto possa essere rinnovato per l’intera durata della legislatura. Invito tutti gli over 65 di Motta Sant’Anastasia, donne e uomini, ad iscriversi e cogliere questa importante occasione”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.