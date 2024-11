Fornire a piccoli e giovani mottesi gli strumenti e gli stimoli necessari per favorire il loro sviluppo percettivo e cognitivo e valorizzarne potenzialità e talenti. È l’obiettivo alla base di diversi interventi promossi dal Comune di Motta Sant’Anastasia, assessorato ai Servizi sociali.

Rientra tra questi il servizio di educativa territoriale/scolastica rivolto ai minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni. Già attivo e articolato in 9 ore settimanali, tale servizio mira nello specifico a prevenire gli insuccessi scolastici e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tramite l’affiancamento in struttura, l’attivazione di laboratori, attività sportive e learning. Azioni queste rivolte ai ragazzi cui si aggiungono counseling e orientamento sulle competenze genitoriali riservati invece ai genitori.

Sempre in tal direzione, al fine di potenziare i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività dedicate ai minori, il Comune di Motta Sant’Anastasia ha pubblicato un avviso pubblico, in scadenza il prossimo 15 novembre, rivolto a soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare progetti dedicati a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. L’avvio delle iniziative proposte è previsto tra fine novembre e il prossimo mese di dicembre.

Non soltanto i minori. L’assessorato comunale ai Servizi sociali ha anche avviato le attività del Centro diurno per anziani, dalla bio danza alla ginnastica dolce passando per i balli di gruppo. Deve invece ancora essere attivata l’attività teatrale che permetterà agli iscritti di esibirsi in pubblico.

“Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo in tutte le aree – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. L’assessorato ai Servizi sociali – guidato dal dott. Davide Felice, dirigente dell’area I, e dall’assessore Natale Consoli, ai quali va il mio ringraziamento – continua con impegno le attività di questi anni e propone nuovi servizi cogliendo le opportunità offerte dai vari livelli istituzionali. L’attenzione alle esigenze dei giovani, degli anziani e alle disabilità è per noi una priorità sulla quale continueremo a operare con costanza e dedizione”.

“Il raggiungimento di questi obiettivi – dichiara l’assessore ai Servizi sociali, Natale Consoli – deve essere una priorità perché soltanto contrastando il fenomeno della dispersione scolastica e fornendo ai nostri giovani gli strumenti necessari per il loro sviluppo non soltanto fisico, ma anche percettivo e cognitivo, si pongono delle buone basi per il loro futuro e, di conseguenza, il futuro della comunità. Esprimo pertanto grande soddisfazione per le iniziative messe in campo, possibili grazie all’eccellente lavoro del dott. Felice e alla proficua collaborazione con la scuola ‘G. D’Annunzio’”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.