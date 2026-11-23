Rompere il tabù della visita medica e trasformare la prevenzione in una normale abitudine quotidiana, fin dalla giovane età. È stato questo il messaggio centrale dell’incontro dedicato a Movember che si è tenuto nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura a Catania. L’iniziativa, ideata e promossa da Riccardo Castro, Presidente SEUS 118 Sicilia e Dirigente Medico Urologia ASP 3 Catania, ha portato nel cuore del capoluogo etneo il mese internazionale dedicato alla salute maschile, puntando i riflettori sulla prevenzione dei tumori maschili, come quelli alla prostata e ai testicoli, e sul legame stretto tra benessere fisico, salute mentale e cultura della cura di sé.





A guidare il dialogo e moderare l’incontro è stato Ruggero Sardo, in una tavola rotonda pensata per intrecciare competenze educative, esperienza sul campo e impegno civico che ha vissuto una serie di importanti interventi: Riccardo Castro; Mario Falsaperla, Direttore Urologia Ospedale Garibaldi di Catania; Massimo Nicotra, fondatore di Team MoSicily, pedagogista e responsabile delle attività sportive di Hub Villa Fazio; Orazio Arancio, presidente del Comitato Regionale FIR ed ex nazionale azzurro di rugby; Concetta Tumminia, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Rita Atria di Catania; Ilenia Nicotr, psicologa e responsabile Attività Riabilitative CTA Cenacolo di Biancavilla; Gabriele Torrisi, co-fondatore di Team MoSicily.

Afferma Riccardo Castro: “Prevenire è un investimento che riguarda anche la spesa globale della sanità rispetto ad una malattia che non viene diagnosticata per tempo. Ed è bene parlarne, diffondendo la cultura della prevenzione perché oltre all’aspetto salutistico, che resta quello più impprtante, ne tocca altri di diversa natura, anche legati alla gestione economica del servizio sanitario.”





Il filo conduttore del dibattito è stato il valore educativo del dialogo aperto sul corpo e sulle emozioni: parlare senza imbarazzi di prevenzione e salute mentale aiuta soprattutto i più giovani a costruire un rapporto consapevole con il proprio corpo, superando resistenze culturali e ritardi nei controlli. Uno degli aspetti più significativi della giornata catanese è inoltre stata la mobilitazione del mondo sportivo locale, chiamato a fare da cassa di risonanza tra spogliatoi, campi di allenamento e famiglie. All’appuntamento hanno infatti aderito diverse realtà del territorio, tra cui: CUS Catania Rugby, San Gregorio Rugby, Briganti Librino, Dai-Ki Dojo, Mascalucia C5, Futsal Acisantonio. Lo sport, con le sue regole, il senso di squadra e il contatto quotidiano con ragazzi e adulti, si conferma così un canale privilegiato per trasmettere la cultura della prevenzione ben oltre i confini del mese di novembre.





Cos’è Movember: le origini del movimento

Nato a Melbourne, in Australia, nel 2003 dall’idea di un gruppo di amici, il Movember (fusione delle parole inglesi Moustache, baffi, e November, novembre) è oggi il principale movimento globale dedicato alla salute maschile. L’iniziativa si è presto trasformata in una campagna internazionale di sensibilizzazione nel mese di novembre, dove i baffi diventano un vero e proprio simbolo per rompere il silenzio su patologie spesso trascurate, come il tumore alla prostata, il tumore ai testicoli, il disagio psicologico e la prevenzione del suicidio.

L’importanza della prevenzione maschile

A differenza delle donne, statisticamente più abituate a sottoporsi a controlli periodici fin dalla giovane età, gli uomini tendono spesso a rimandare le visite mediche per pudore, disinformazione o retaggi culturali. Promuovere la cultura della prevenzione maschile è fondamentale per sfatare i tabù e far comprendere che la diagnosi precoce è lo strumento più efficace per salvare vite umane. Parlare apertamente di benessere fisico e mentale aiuta soprattutto i più giovani a sviluppare un rapporto sano e consapevole con il proprio corpo, trasformando i controlli medici in una normale abitudine di cura verso sé stessi.

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