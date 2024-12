Le proposte e le azioni di rilancio per una movida più sicura e una riflessione condivisa sulle azioni necessarie e strategiche per garantire un futuro più consapevole, promuovendo momenti di aggregazione per la comunità, soprattutto per i giovani.all’insegna della sicurezza.

E’ il tema dei due incontri, promossi e organizzati dall’Associazione Tonica che vedrà la partecipazione di figure istituzionali e addetti ai lavori del settore della cultura e dello spettacolo, in programma il 20 e il 21 dicembre ai cantieri culturali della Zisa. Si partirà domani con l’incontro in programma alle 17.30, dove interverrannoi l’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti la consigliera comunale Teresa Piccione vicepresidente del consiglio comunale e il consigliere comunale Antonio Rini presidente della commissione urbanistica e Vincenzo Grasso e Fabio Schillaci, in rappresentanza del Sindacato Italiano Locali da Ballo. Il 21 dicembre, alle 16,è’ prevista la partecipazione dell’assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella, Francesco zavatteri ( presidente della casa di giulio) e Giampaolo Spinnato, presidente delL’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche.

