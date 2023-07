Assemblea del Movimento MEC: confermato Claudio Melchiorre alla presidenza.

Il Movimento Elettori e Consumatori ha tenuto oggi la propria assemblea ordinaria. Alla presidenza è stato confermato Claudio Melchiorre, mentre il comitato direttivo sarà composto da Gabriella Chiarello, sociologa, Serena Passarello, avvocato, Gaetano D’Urso, avvocato, Nino Giuffrida, regista, Aldo Franco, impiegato, Claudio Melchiorre, dirigente d’azienda, e Licia Minacapilli, avvocato.

‘In questi anni, -ha spiegato Melchiorre nella sua relazione – il Movimento ha affrontato temi e battaglie particolarmente impegnative. Al nostro attivo possiamo dichiarare, grazie ai Comitati Vussia, il rinvio per anni della privatizzazione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Abbiamo anche partecipato all’iniziativa di fondazione di Aerolinee Siciliane e nel nostro futuro vediamo la possibilità di creare un polo economico basato sulla solidarietà e la tutela dei diritti, specie dei siciliani e del meridione. C’è bisogno di tornare al rispetto delle regole, alla sicurezza, alla tutela dell’ambiente, delle acque e della libertà di ognuno di noi. Dobbiamo spiegare di nuovo, ogni giorno che c’è un rapporto diretto tra libertà, corretto funzionamento del mercato, diritti individuali, ricchezza e solidarietà. Se in questo circuito qualcosa non funziona, diventiamo tutti più poveri. Ed è quello che accade oggi e da molti, troppi anni.’

Il Movimento di rappresentanza e tutela dei consumatori e dei cittadini ha approvato all’unanimità di chiedere l’adesione a Socialdemocrazia SD.

