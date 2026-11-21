Mpa-Grande Sicilia annuncia la designazione di Franco Sgroi a commissario comunale di Randazzo.

Sgroi (nella foto insieme ai consiglieri comunali Giuseppe Lo Castro, Carmelita Paladina, Nunziata Giuseppina Santangelo) da oltre vent’anni è responsabile del CAF e del patronato Fenapi di Randazzo. È inoltre rappresentante sindacale del Sifus, incarico attraverso il quale si occupa della tutela dei lavoratori forestali.

Consigliere comunale di Randazzo dal 2022 al 2023, Sgroi ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione dell’IPAB Vagliasindi. Il suo impegno si è concentrato da sempre sul sociale, attraverso il lavoro quotidiano a contatto con i cittadini e la rappresentanza sindacale.

Con questa designazione, Sgroi assume il compito di coordinare l’attività del Movimento a Randazzo e di curare il confronto con le associazioni e le realtà sociali del territorio.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.