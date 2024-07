Al via la rassegna di musica e spettacolo, “Musaic Festival – Mangia’s Brucoli Resort”, organizzata e promossa da “Arts Promotion”, di Mario Russo e “That’s Sicily”, della BBC International Company di Catania, che operano, ormai da anni, sia nel settore turistico, che in quello degli spettacoli.

La rassegna patrocinata dall’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dall’Aeroporto di Catania e dal Comune di Augusta, si svolgerà mercoledì 24, giovedì 26, venerdì 26 e sabato 27 luglio 2024, dalle ore 21,30, al Teatro Antico di Taormina e al “Mangia’s Brucoli”, Sicily, resort a 5 stelle, recentemente rinnovato è situato in una splendida baia, tra il vulcano Etna e lo scintillante Mar Mediterraneo a Siracusa, sulla costa meridionale della Sicilia.

Come recita uno slogan di Radio Montecarlo, la radio italiana nel Principato di Monaco, “Musica di Gran Classe” in un’oasi di sole, mare e natura, nascosta in un territorio ricco di storia e cultura.

Ecco di seguito la programmazione del Festival :

 24 luglio – Earth Wind & Fire and Fire Experience by Al Mckay – Teatro Antico Taormina

 25 luglio – Extra Festival Sunset Aperitivo DJ Set Di Radio Montecarlo Show – Marco Fullone – Mangia’s Brucoli Resort

 26 luglio – PAPIK featuring Laura Lanzillo & Alan Scaffardi – Serata dedicata a musica di gran classe, soul, bossanova – Dalle ore 21,30 al Mangia’s Brucoli Resort

 27 luglio – Direttamente da Radio Montecarlo, Nick the Nightfly & The Sicilian Friends – Musica di Classe – Presso il “Mangia’s Brucoli Resort”.

Tutte le serate saranno condotte da “Nick the Nightfly” di Radio Montecarlo

New entry nell’Autograph Collection by Marriott, Brucoli mantiene la sua inconfondibile firma “Mangia’s”, offrendo agli ospiti l’esperienza dell’autentica vacanza italiana. Con aree dedicate ad adulti e altre riservate ai bambini, “Mangia’s Brucoli”, Sicily è la meta ideale per un soggiorno romantico in coppia o una vacanza estiva in famiglia.

L’intento è quello di dare un importante segnale nella promozione del territorio siciliano sia attraverso i classici canali di vendita, agenzie, tour operator, proponendo dei pacchetti Soggiorno-Musica.

Luogo: Mangia’s Brucoli Resort, AUGUSTA, SIRACUSA, SICILIA

