Si è svolta sabato pomeriggio ad Aspra, al Museo dell’Acciuga, davanti ad un pubblico numeroso, la terza presentazione del thriller storico “Il Delitto della Crocicchia” di Sergio Grimaldi. Il thriller, per la sua storia intrigata e avvincente, sta ottenendo un notevole successo di pubblico e di vendite, continuando a conquistare non solo lettori di gialli e spy story ma anche di narrativa storica. Con la sua scrittura trasparente e con uno stile asciutto e quasi cinematografico, Sergio Grimaldi offre al lettore un’esperienza narrativa immersiva, inducendolo a vivere gli eventi come se assistesse a un film. Il romanzo, ambientato nel culmine del Ventennio fascista, prende le mosse da un fatto di cronaca ormai dimenticato dal tempo, fondendolo con l’attività di una rete spionistica operante a Bagheria negli anni ’30. Ne nasce così un thriller ricco di azione, suspense e colpi di scena che in un crescendo rossiniano terrà incollato il lettore sino all’ultima pagina.

Luogo: Museo dell’Acciuga di Aspra, Strada comunale Cotogni, Bagheria, 86, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

