LLe Grotte Vaporose festeggiano con grande gioia il loro terzo anniversario, un momento speciale che ci permette di riflettere su quanto questo luogo straordinario abbia arricchito il nostro territorio.

In soli tre anni, più di 20.000 visitatori hanno scoperto la bellezza nascosta delle Grotte, un risultato che ci riempie di orgoglio e gratitudine.

Dietro questo successo, ci sono i Custodi dei Beni Comuni, cittadini che, con profondo senso civico e amore per la loro città, si dedicano alla cura e alla gestione delle Grotte Vaporose. È grazie al loro impegno che questo sito può continuare a essere aperto al pubblico, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in un luogo tanto affascinante quanto fragile. I Custodi non solo accolgono i visitatori con entusiasmo, ma contribuiscono ad una maggiore conoscenza e consapevolezza anche tra i cittadini stessi.

Per garantire un’accoglienza ancora più piacevole, a partire da questo weekend, le Grotte Vaporose adottano nuovi orari di apertura nel fine settimana:

Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00

Venerdì, Sabato e Domenica: dalle 17:30 alle 19:30

Questo cambiamento permette di rendere le grotte una tappa imperdibile dopo una giornata al mare, offrendo un’esperienza suggestiva e rilassante nel momento in cui la magia del luogo è al suo apice.

Inoltre, per la settimana di Ferragosto, le Grotte seguiranno i seguenti orari di apertura straordinari:

Lunedì 12 agosto : dalle 10:00 alle 12:00

Martedì 13 agosto: dalle 10:00 alle 12:00

Mercoledì 14 agosto: dalle 10:00 alle 12:00

Giovedì 15 agosto: in occasione della Festa di S.S. Maria del Soccorso, le Grotte resteranno chiuse

Venerdì 16 agosto: dalle 17:30 alle 19:30

Sabato 17 agosto: dalle 17:30 alle 19:30

Domenica 18 agosto: dalle 17:30 alle 19:30

Questi nuovi orari sono pensati per accogliere al meglio i visitatori e offrire loro un’esperienza indimenticabile. Le Grotte Vaporose si confermano così non solo una meta estiva da non perdere, ma anche un luogo simbolo del patrimonio naturale e culturale della nostra comunità.

Luogo: Grotte Vaporose del Monte Kronio- Sciacca, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

