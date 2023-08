Disponibile ora, su tutti i digital store, “c’est facile”, il nuovo singolo di Negr3 (Federico Milazzo Agnello) in collaborazione con Argento Vivo (Andrea Silvestri).

Si tratta del secondo singolo di Negr3, che irrompe nuovamente nella scena rap dopo poco più di un mese dall’uscita di “figli della strada”, in quello che si configura, per le intenzioni ed i temi trattati, come un continuum col singolo precedente.

“C’est facile” sancisce l’inizio del sodalizio artistico tra i due rapper palermitani. Ascoltando il brano si ha subito l’impressione di trovarsi di fronte ad una hit: le rime, il flow, l’originalità del contenuto, fanno sì che già al primo ascolto ci si senta rapiti come da un brezza che trasporta un odore nuovo, inusuale ma proprio per questo irresistibile. Dall’8 agosto, inoltre, sarà disponibile sul canale youtube di Negr3 anche il video ufficiale del brano, interamente girato nella città di Palermo.

Nato Federico Milazzo Agnello, Negré è un rapper palermitano classe ’97. Inizia ad interessarsi presto alla musica, tanto che già a 13 anni si diletta con i primi freestyle e a 16 anni inizia a scrivere le prime rime, con lo stesso spirito e la stessa voglia che da sempre lo contraddistinguono e che rendono unico ogni suo brano.

Ascoltalo subito su tutti i digital store, segui il link per ascoltare il brano e guardare il video: https://link.agarinto.it/negr3

Palermo, 5 Agosto 2023

Responsabile comunicazione: Lorenzo Chironi – Lorenzo.chironi7@gmail.com – 388 8983146

Management: Giovanni Nobile – lfmproduction97@gmail.com – 3932436016

