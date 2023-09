Mare, musica e buon cibo. Il progetto RitMare con gusto si è concluso con una giornata di festa domenica alla Caletta di Sant’Elia. Centinaia di persone hanno assistito allo show cooking musicale di Nino il Ballerino che ha presentato il suo panino azzurro mare. In diretta su Rta, il dj set di Sasà Taibi e Emmanuel La Manna. Degustazioni gratuite per tutti e al centro lui: il pesce azzurro, risorsa preziosa dei borghi marinari siciliani.

Il progetto, ideato da Start Azzurra e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, Dipartimento regionale della pesca mediterranea, Feamp e Unione Europea, con il patrocinio gratuito del Comune di Santa Flavia, ha voluto valorizzare e promuovere il consumo del pesce azzurro e dare voce ai pescatori che chiedono il sostegno della Regione. RitMare con gusto si è aperto con la conferenza stampa a Villa Filangeri a Santa Flavia e un pranzo al ristorante All’Ancora curato dallo chef Ninni Lo Coco e si è chiuso con la grande festa in piazza all’insegna del divertimento, dello stare insieme e del cibo, custode di storia, cultura, economia e identità di un popolo. E’ stata evidenziata la necessità di preservare l’ecosistema marino, valorizzare le attività economiche legate al mare e sostenere le tradizioni locali della pesca, per offrire opportunità di sviluppo turistico-economico per le comunità marinare locali.

