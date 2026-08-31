L’incanto della lingua siciliana, la memoria viva di una straordinaria icona popolare e il talento delle nuove leve della musica e della poesia dell’isola. Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice dell’Atrio Calogero Carità (ex Atrio Badia) a Licata, la XXIV edizione del Memorial Rosa Balistreri, lo storico concorso promosso dal Centro Studi di Cultura Siciliana e Mediterranea e dalla “Casa di Rosa”. Un successo sottolineato anche dall’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana), che in una nota si è complimentata per l’ottima riuscita dell’evento, augurandosi che manifestazioni di questo tipo possano trovare uno spazio sempre più ampio nei media per valorizzare l’identità e la creatività dell’isola.





A conquistare il gradino più alto del podio nella sezione Canzoni è stata la cantautrice Sciara, che ha convinto giuria e pubblico con il brano inedito “Nta lu funnu di lu mari”. Con ben 46 voti, l’artista ha sbaragliato la concorrenza dei dieci finalisti arrivati all’atto conclusivo della manifestazione, al termine di una serata ad alta intensità emotiva dove testo, arrangiamento ed esecuzione dal vivo sono stati valutati con severità e passione da una giuria d’eccezione composta da esperti e musicisti (Fulvio Cama, Antonio Zarcone, Lorenzo Alario, Mel Vizzi, Salvo D’Addeo e Tanino Gaglio).

Oltre alla sezione musicale, grande spazio è stato dato alla poesia in lingua siciliana, selezionata da una giuria tecnica presieduta dal prof. Francesco Pira (Università di Messina), che ha premiato “Grisù” della poetessa Cinzia Longo.





Tra i momenti più alti del Memorial, la consegna dei riconoscimenti speciali: il Premio alla Carriera è andato al celebre artista Carlo Muratori, da sempre voce ed anima della ricerca musicale siciliana, mentre il Premio Rosa Balistreri International è stato conferito all’artista australiana Rosanna Morales, a testimonianza di come l’eredità di Rosa sappia travalicare ogni confine geografico.

Per tutti i partecipanti selezionati – oltre cinquanta tra poeti e compositori di questa edizione – resta la soddisfazione dell’inserimento delle proprie opere nel portale culturasiciliana.it, a custodia di un patrimonio linguistico e musicale più vivo che mai.

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