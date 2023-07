Tantissimi gli eventi previsti a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, per questa seconda parte del mese di luglio: si spazierà dalla musica live ai grandi concerti, non mancherà neanche la comicità con due eventi di stand up comedy, il tutto sempre accompagnato dagli aperitivi e dalle cene del Monsù, il punto ristoro all’interno del Parco.

Domenica 16 luglio jam session

Domenica 16 luglio a partire dalle 19,30 spazio a un progetto che nasce dalla voglia di condividere uno spazio musicale in cui chi suona, canta o ascolta possa divertirsi ed esprimersi liberamente. Un’esperienza che mette in discussione il concetto stesso di live e che, partendo da un nucleo principale di musicisti, vede alternarsi sul palco diversi artisti o chiunque desideri mettere in mostra il proprio talento, rendendo partecipe anche il pubblico. La formula della jam session, offre uno spettacolo collettivo sempre nuovo e coinvolgente. Evento a ingresso libero

Mercoledì 19 luglio ultimo appuntamento con Croxconcerti

Dopo i successi del 29 giugno con Bram Van Langen e del 12 luglio con Delaido, giorno 19 luglio dalle ore 21 Croxconcerti propone Marco Corrao: cantautore, musicista, produttore artistico nasce musicalmente in Sicilia alla fine degli anni 90. Ha collaborato con artisti come Eugenio Finardi, Moni Ovadia, Giuseppe Milici, Francesco Cafiso, Giorgio Rizzo, Michele Gazich, Pippo Guarnera. Evento gratuito

Giovedì 20 luglio ModseasON

Giovedì 20 luglio start ore 21 con la musica live di ModseasON, sempre a ingresso libero:

Fat Lou & the Sour Birds

(Garage, R&B, Swing)

Mazzola

Baker

Ziino

Venerdì 21 luglio concerto “Caro Carosone”

Un concerto dedicato a Carosone con Roberto Mastrilli allieterà il pubblico il 21 luglio a partire dalle ore 21. Per info e acquisto biglietti ci si può recare direttamente a Villa Filippina, biglietteria attiva dalle ore 10 alle 13, o su richiesta anche in orario pomeridiano (per tale opzione basta chiamare il 3891335731), possibile l’acquisto online

https://villafilippina.organizzatori.18tickets.it/

Sabato 22 luglio ModseasON

Sabato 22 luglio ancora una serata di musica live ingresso free:

Kammafunk

(Funky & Soul)

La Russa

Aki

Crocivera

Si inizia alle 21 e a seguire

SupersoniqPhil Dj set

Mercoledì 26 luglio Stand up comedy Pataboiz

Il format Pota Boyz consiste in Stand Up Comedy + Improvvisazione.

Si tratta di sei comici “bresciani”. Nella prima parte, i sei comici hanno ciascuno un momento di stand up comedy, seguito dalla seconda parte in cui tutti sono sul palco e improvvisano diverse premesse proposte sia dal presentatore che dal pubblico (a cui verranno chiesti suggerimenti di premesse).

Uno spettacolo interattivo e molto divertente.

Comici Pota Boyz:

Andrea Saleri – Tiberio Cosmin – Davide Omino – Davide Sberna – Giovanni Romano – Adriano Pariante

Biglietti Info prenotazioni e biglietti 331 243 5945 potaboyzcomedy@gmail.com

Giovedì 27 luglio Stand up comedy Mario Giardina

L’undicesimo monologo satirico di Mario Giardina sbarca a Villa Filippina: uno spettacolo comico, coraggioso, trasgressivo, scorretto, che ha come fine ultimo l’alleggerire il pubblico dal peso del nostro tempo.

Biglietti su ticketone.ti

Sabato 29 luglio ModseasON

Ultima serata per il mese di luglio con ModseasON, sempre evento a ingresso libero.

Domenica 30 luglio Alice canta Battiato

Sul palco grande di Villa Filippina il 3O luglio alle ore 21, per finire il mese in grande stile, Alice salirà sul palco omaggiando il grande cantante Franco Battiato

È possibile anche in questo caso acquistare i biglietti su ticketone.it

Dal giovedì alla domenica, indipendentemente dalle serate/evento sarà aperto, per gli aperitivi e le cene all’interno della Villa, il punto ristoro Monsú per prenotare un tavolo online https://monsu.my.canva.site/

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.