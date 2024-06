Si chiama Restiamo soli il nuovo singolo dell’artista Maurizio Asciutto in arte “MOA”, un brano prettamente estivo ispirato alla Sicilia e alla sua anima allegra, “terra del sole”, ricca di colori e profumi. Il brano è su tutti i digital store e con il video clip su Youtube.

Ballerino e coreografo con esperienze internazionali, Maurizio Asciutto ha cominciato a scrivere musica nel 2021 con il lancio della prima hit estiva, Vieni via, cui è seguito 212° Fahrenheit e Tredici con cui ha dimostrato di avere anche una spiccata vena sentimentale ed emozionale. Ultimo in ordine di tempo, uscito all’inizio dell’anno è Vola Libero, un brano pop e motivazionale che parla di crescita personale e invita a non smettere mai di sognare e a lottare per realizzare le proprie aspirazioni.

“Mi sto impegnando ormai da tre anni – spiega Moa – ad ampliare il mio terreno artistico a 360 gradi. Dalla danza, che mi ha portato, tra le altre esperienze, a collaborare per il film Streetdance 2 e ad esibirmi nella sala di concerto Hollywood-Palladium a Los Angeles, sono approdato alla musica, che ho amato sin da piccolo. Scrivere musica è diventato un altro importante aspetto della mia carriera, supportata da fan e seguaci che mi seguono con molto affetto e mi incitano a proseguire nel mio cammino artistico”.

Moa, che sta lavorando a completare il suo primo album di inediti, coltiva con passione il rapporto con i suoi fan con i quali ama instaurare un rapporto reale ed amichevole. Oggi i suoi canali social e YouTube vantano oltre 200 mila visualizzazioni e ascolti.

Restiamo Soli è stato realizzato con la produzione musicale di Vincenzo La Mantia in arte Vincleam (Soundcode 414 Studio), il testo è a cura di MAK. Il videoclip e la regia sono di Serafilms. Coreografie a cura di Maurizio Asciutto e Rosalyn Mazzola. I ballerini che si esibiscono nel video sono della Scuola di danza e organizzazione per spettacoli “Universum Dance Studio” & “MAS”: Ivan Abre Cernigliaro, Martina Buccheri, Noemi Sparacino, Sabrina Di Chiara, Rosalyn Mazzola, Laura Bongiglio, Monica Sanclemente. Fotografo: Daniele Mazzè. Il videoclip è stato girato al Palm Beach Club Hotel (Casteldaccia).

Maurizio Asciutto inizia la sua carriera artistica come ballerino e successivamente coreografo realizzando videoclip per svariate trasmissioni televisive tra cui The coach, Sicilia cabaret, Radio Italia live, Rai2 e La7 gold. Collabora per il film Streetdance 2 e si esibisce nella sala di concerto (Hollywood-Palladium) a Los Angeles. Il suo lavoro come artista gli ha permesso di viaggiare molto in Europa e nel mondo imparando così 4 lingue diverse. “Sin da piccolo ho sempre amato la musica a 360 gradi – racconta Moa – e per questo sono diventato ballerino e coreografo. Il mio grande, unico e inimitabile idolo è stato Michael Jackson, ma seguivo anche le boy-band americane e tutti gli artisti che associano la danza con il canto. È stato sempre un grande sogno poter ampliare il mio terreno artistico aggiungendo il canto, diventando così un performer completo – stile americano – ma rigorosamente tutto italiano”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.