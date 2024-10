Dall’Australia a Mussomeli. Danny McCubbin, fondatore di The Good Kitchen, che, tra le altre, prepara e distribuisce cibi per le persone più bisognose, ha lanciato una raccolta su GoFundMe per i suoi 60 anni.

“Il motivo principale – scrive – è quello di poter offrire opportunità di lavoro alla popolazione di Mussomeli, in particolare ai giovani”.

“Abbiamo anche bisogno di un furgone per raccogliere e consegnare il cibo e di attrezzature da cucina aggiuntive. Il resto dei soldi – continua – servirà a mantenere la cucina sostenibile per i prossimi sei anni”.

McCubbin spiega che, malgrado le spese non siano alte, la cucina ha comunque dei costi fissi da affrontare.

“Parte dei fondi raccolti – prosegue – andranno alla creazione di un sito web in cui condivideremo gli insegnamenti tratti da un workshop che organizzeremo il 22 novembre per i giovani chef, oltre a contenuti aggiuntivi su come allestire una cucina comunitaria”.

Questa realtà internazionale nel comune del nisseno, attiva dal 2021, non si limita alla consegna di pasti, ma offre anche servizi di volontariato per giovani e anziani.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.