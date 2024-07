Nuovo appuntamento con il Mythos Troina Festival, diretto da Luigi Tabita.



Sabato 27 luglio alle 20.30 il suggestivo Anfiteatro della Radura – Villaggio Cristo Redentore vedrà in scena la commedia latina Anfitrione di Plauto, prodotta dalla Compagnia Molière, con il grande mattatore Emilio Solfrizzi, che ne firma anche la regia.

In scena con Solfrizzi ci saranno Simone Colombari, Sergio Basile, Rosario Coppolino, Viviana Altieri, Cristiano Dessì e Beatrice Coppolino.

Presentazione spettacolo:

Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto. La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia, Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l’aspetto per conquistarla. Nel frattempo, il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero.





Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità. Insomma, un Plauto modernissimo: quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro sbagliando le nostre valutazioni? O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno? Questo ormai accade tanto nella vita vera, quella di tutti i giorni, quanto (se non soprattutto) in quella digitale, quella dei social.





La rassegna proseguirà con la nuova sezione OltreMythos che ha in programma venerdì 2 agosto alle 21.00 al Loggiato di Sant’Agostino, la serata – evento “Massini racconta gli dèi”: protagonista uno dei raccontastorie più famosi e amati dei nostri tempi, Stefano Massini.

Infine, il 10 agosto andrà in scena al Monte Muganà, Pia Lanciotti diretta dalla regista Cinzia Maccagnano, che sarà la protagonista di “Metamorfosi”.

Luogo: TROINA, ENNA, SICILIA

