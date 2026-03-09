Sarà Mario Conti a guidare la UIL Funzione Pubblica di Catania insieme ad Alessandro Spina, eletto Segretario Generale Aggiunto. L’elezione è avvenuta oggi durante il primo congresso della nuova organizzazione che nasce da un progetto di unificazione tra la Uil Federazione dei Poteri Locali (UIL FPL), già guidata dallo stesso Mario Conti, e la Uil Pubblica Amministrazione (UIL PA), già guidata da Armando Algozzino.

Donne e uomini che, seppur di comparti diversi, contribuiranno a rendere la nuova Federazione più forte numericamente e a valorizzare il patrimonio di esperienze, competenze e professionalità maturato negli anni all’interno delle categorie che oggi si uniscono nella nuova UIL Funzione Pubblica.





Tema del congresso è stato: “Centralità della persona e valorizzazione delle funzioni pubbliche. Il nostro impegno nel territorio catanese” e ha visto la presenza di: Rita Longobardi, Segretaria Generale Nazionale Uil Fpl; Ciro Chietti, Segretario Nazionale della Uil Fpl con delega alla sanità privata; i Segretari Generali Regionali della Uil Fpl Totò Sampino e Uil PA Alfonso Farruggia; Enza Meli, Segretaria Generale Uil Catania.

«Oggi nasce a Catania una grande Federazione, la UIL Funzione Pubblica, frutto di un progetto condiviso avviato con gli Stati Generali di Salerno e promosso dal Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri, il cui percorso sarà una scommessa che a Catania come nel resto del nostro Paese vogliamo vincere» ha detto il neo segretario Mario Conti parlando alle lavoratrici e ai lavoratori.





«Non si tratta – aggiunge Conti – di una semplice somma algebrica di iscritti, ma di un insieme di idee, esperienze e competenze che arricchiranno il know-how della nuova UIL Funzione Pubblica rendendola più forte e incisiva nel ruolo che sarà chiamata a svolgere.

Un ruolo che oltre a rivendicare salari sarà orientato a rimettere al centro le persone e i servizi a loro rivolti».

Durante il suo intervento il neo segretario Mario Conti ha toccato vari punti, dai giovani su cui bisogna puntare per rendere efficiente il sistema pubblico, alla sanità pubblica e privata. Fortemente in crisi la prima, per le note carenze di medici ed infermieri e per le lunghe liste d’attesa che portano spesso i cittadini a rinunciare alle cure, mentre la seconda è senza contratto da più di dieci anni, con la proclamazione dello sciopero generale per il 17 aprile.

Ha poi parlato di contratti sottolineando come negli enti locali il rinnovo recentemente firmato produrrà aumenti salariali del 9,38% già da quest’anno e dell’11,18% dall’1 gennaio 2027.





Rita Longobardi, Segretaria Generale Nazionale Uil Fpl, nel dare l’appuntamento al Primo Congresso Nazionale della Uil FP, che si svolgerà a Roma il 3, 4 e 5 giugno, ha sottolineato innanzitutto il valore del momento congressuale, definendolo «un grande momento di democrazia e partecipazione per l’organizzazione sindacale».

«Non è un caso – ha ricordato – che il termine congresso derivi dal verbo latino che significa avanzare insieme, camminare insieme, fare un percorso comune. Ed è esattamente questo il senso del percorso che stiamo compiendo oggi: costruire una federazione più forte, capace di mettere insieme esperienze, competenze e rappresentanza».

Longobardi ha quindi evidenziato come la nascita della Uil FP sia il risultato di «un percorso strategico che nasce con gli Stati Generali di Salerno di qualche anno fa. Serviva avere un progetto comune per tutte le categorie legate al pubblico impiego, con i suoi punti di forza e le criticità: basti pensare alla carenza di personale e ai salari non adeguati.





La nascita della nuova Federazione significa mettere in rete e in sinergia esperienze, competenze e rappresentanza, per rafforzare l’impegno nel rimettere al centro le funzioni pubbliche e il lavoro pubblico, che non devono più essere considerati un costo ma un valore per il Paese e per la qualità dei servizi ai cittadini.

Significa anche affrontare insieme le grandi sfide che abbiamo davanti e che in parte stiamo già vivendo: la transizione ecologica, quella demografica e soprattutto la transizione tecnologica, a partire dall’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro pubblico e sull’organizzazione dei servizi».

Quest’anno ricorre inoltre l’ottantesimo anniversario della Costituzione italiana – ha ricordato Longobardi – ed è quindi ancora più importante ribadirne il valore e l’importanza di difendere e sostenere i diritti sociali, civili e di cittadinanza, che trovano concreta attuazione proprio attraverso il lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle funzioni pubbliche e nei servizi per la cittadinanza.

La segreteria che affiancherà il Segretario Generale Mario Conti e il Segretario Generale Aggiunto Alessandro Spina sarà composta da: Claudia Lopis, Enrico Tarda, Marcello Tringali, Maria Giovanna Zingale e Antonella Orlando.

