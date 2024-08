Tipo segnalazione: News dai social

“Una nuova realtà che vede protagonisti tutto il popolo degli ex percettori del RDC di tutte quelle famiglie svantaggiate che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Abbiamo voluto creare questa associazione per dare voce a chi non ne ha. Con questa associazione presenteremo progetti al comune di Palermo e faremo nuove proposte alla regione Sicilia. La Sicilia per i siciliani è una vera realtà che vede attiva sul territorio a 360 gradi su varie problematiche come segnalazioni dei vari problemi esistenti nei quartieri e supporto alle famiglie svantaggiate dichiara così Donatella Alfano vice preside te dell’ associazione. Questa nuova associazione si distingue per l’ efficacia di rendere partecipe soprattutto i bambini e i ragazzi con attività ludiche e doposcuola gratuito. Io come presidente dell’ associazione cercherò di stare vicino come sempre a quelle famiglie che nel quotidiano vengono emarginati dalla società ,e come associazione cercheremo di lavorare sulla riqualifica del territorio palermitano con attività di volontariato del cittadino ,abbiamo persino un numero attivo per le segnalazioni di vario tipo che ci permettono di attivarci nell’ efficacia della problematica”, così dichiara il fondatore e presidente del movimento Tony Guarino e la vice presidente Donatella Alfano.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.