Dopo il successo del comitato degli operatori igienico-personale, questa nuova iniziativa conferma l’impegno da parte della comunità nel supportare e sostenere chi opera quotidianamente con dedizione e competenza nel settore della sanità e dell’assistenza sociale.

Gallina Giovanni (referente cittadinanzAttiva): “La dignità per gli ASACOM si concretizza nel riconoscimento professionale, nella formazione, nella stabilizzazione del contratto e in una remunerazione adeguata.”





Antonio Renna dottore in Psicologia clinica eletto presidente: “Con grande entusiasmo, annunciamo la nascita del Comitato ASACOM (Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione). Un’iniziativa fondamentale per riconoscere e valorizzare il ruolo essenziale di questi operatori, che dedicano le loro competenze e passione alla promozione della dignità delle persone con disabilità.”

Il Comitato ASACOM si propone di rafforzare il riconoscimento professionale, garantire una formazione adeguata e stabile, nonché lavorare affinché venga riconosciuto un contratto stabile e una remunerazione equa. La creazione di questa struttura rappresenta un passo importante verso la valorizzazione di un settore fondamentale per la tutela dei diritti e l’inclusione sociale.





Giusi Randazzo (comitato O.I.P) e Tiziana: “Proporremo la modifica dell’articolo 127 della legge di bilancio che fa riferimento al Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e studenti con disabilità. Il limite delle 50 ore annuo per studente da erogare in maniera obbligatoria da parte degli enti locali è ridicolo, ai limiti dell’insulto per le dinamiche pedagogiche che ci stano dietro al fabbisogno di un servizio così importante per il diritto all’inclusione degli alunni e studenti con disabilità. Così giustificate gli enti locali a tagliare unilateralmente le ore di servizio in barba a quanto indicato dai PEI.”

Il Comitato ASACOM rimane disponibile al dialogo e si augura che questa situazione possa essere affrontata con responsabilità e urgenza, per il bene di tutta la comunità.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.