Si terrà domani, martedì 3 febbraio 2026 alle ore 16:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Vizzini, la conferenza stampa di presentazione del Parco Letterario Giovanni Verga e Luigi Capuana – “I luoghi del Verismo a Vizzini, Mineo e Licodia Eubea”, progetto culturale che intende valorizzare, in chiave unitaria e istituzionale, i territori legati alla vita e all’opera dei due grandi autori del Verismo italiano.

L’Associazione Centro Studi C.E.S.T.A., in qualità di ente gestore del Parco Letterario Giovanni Verga e Luigi Capuana, promuove l’iniziativa quale momento conclusivo del progetto propedeutico Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, avviato con l’obiettivo di strutturare un percorso condiviso di riconoscimento, valorizzazione e promozione dei luoghi verghiani e capuaniani presenti nei Comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea.

L’evento si colloca all’interno del percorso istituzionale avviato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025, che ha riconosciuto il Comune di Vizzini quale ente beneficiario del contributo straordinario previsto dall’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 gennaio 2025, n. 3, finalizzato alla realizzazione del Parco Letterario del Verismo nei Comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati in anteprima il videoclip promozionale ufficiale e il sito web del Parco Letterario, strumenti centrali per la comunicazione istituzionale, la fruizione culturale e la costruzione di una rete di itinerari letterari, educativi e turistico-culturali coerenti con l’identità verista dei territori coinvolti.

I lavori saranno aperti da Pietro La Rocca, per il Centro Studi C.E.S.T.A., e da Fabiola Di Benedetto, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali del Comune di Vizzini. Seguiranno gli indirizzi di saluto di Salvatore Ferraro, Sindaco del Comune di Vizzini, Giuseppe Mistretta, Sindaco del Comune di Mineo, Santo Randone, Sindaco del Comune di Licodia Eubea, e di Marisa Casemi, Presidente del Centro Studi C.E.S.T.A.

Sono previsti gli interventi dell’On. Andrea Messina, Parlamentare Regionale, di Stanislao de Marsanich, Presidente dei Parchi Letterari Italiani, di Domenico Centamore, attore e testimonial del Parco Letterario, di Gianni Petino e Giuseppe Biazzo, rispettivamente Professore e Ricercatore dell’Università degli Studi di Catania, di Francesco Pignataro, Presidente dell’I.T.S. “Steve Jobs”, e di Paolo Ragusa, Presidente Nazionale ANCOS UNCI. Interverranno inoltre Carla Verga, discendente di Giovanni Verga, e Carlo Capuana, discendente di Luigi Capuana. A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisa Petrillo.

Il Parco Letterario Giovanni Verga e Luigi Capuana si configura come strumento stabile di tutela, valorizzazione e narrazione dei luoghi del Verismo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, comunità locali, mondo accademico e rete nazionale dei Parchi Letterari®, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale dei territori e restituire centralità a un patrimonio letterario di rilevanza nazionale e internazionale.

