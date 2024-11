La FABI annuncia con soddisfazione di aver raggiunto, insieme alle altre OOSS, l’accordo di fusione per incorporazione della Banca Popolare Sant’Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa.

L’accordo, afferma Giuseppe Scelta delegato della Segreteria Nazionale, definisce il percorso di armonizzazione tra la BPSA e la BAPR nell’ambito della fusione per incorporazione che ha dato vita alla nascita della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Affrontate le conseguenze giuridiche della fusione, prosegue Scelta, sono state garantite le tutele per la mobilità territoriale e professionale, anche con la previsione di programmi di formazione dedicati alla riconversione e riqualificazione del personale soprattutto in un periodo caratterizzato dalla digitalizzazione; equiparata l’assistenza sanitaria e la previdenza complementare. Ogni aspetto è stato affrontato in modo da garantire il massimo equilibrio e la tutela dei diritti dei dipendenti coinvolti.

Con determinazione, dichiara il rappresentante della FABI, siamo riusciti a ottenere l’impegno al rinnovo del contratto di secondo livello aziendale, e Welfare aziendale per la ricerca delle migliori soluzioni in favore di tutte le persone della BAPS anche in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro oltre che favorire, nel tempo, il ricambio generazionale.

Siamo pienamente soddisfatti, prosegue Scelta, come sindacato più rappresentativo nel settore e nelle due Banche interessate, del risultato complessivo raggiunto, che rappresenta un importante traguardo per tutti i dipendenti e per la nuova BAPS.

La conclusione di questo percorso di armonizzazione, secondo tutti i rappresentanti sindacali aziendali FABI che hanno partecipato alla trattativa, segna il passo decisivo verso la piena integrazione delle due realtà bancarie, garantendo un futuro solido e sostenibile per tutto il personale e ponendo solide basi per la crescita della nuova banca.

Per la FABI hanno sottoscritto l’importante accordo oltre al delegato della Federazione Giuseppe Scelta i rappresentanti sindacali aziendali della Banca Agricola Popolare di Ragusa e della Banca Popolare Sant’Angelo nelle persone:

Dario Liotta, Antonio Oliveri, Fausto Cambiano, Guglielmo Ciavorella, Simona Gulino, Katiuscia Gerratana , Daniela Pellegrino, Danilo Posata, Filippo Restuccia e Mimma Santino.

Il coordinatore FABI Sicilia, Carmelo Raffa, dichiara che il risultato complessivo raggiunto rappresenta un importante traguardo per tutti i suoi dipendenti e per la nuova Banca Agricola Popolare di Sicilia. La conclusione di questo percorso di armonizzazione, prosegue Raffa, segna un ulteriore passo verso la piena integrazione delle due realtà bancarie, garantendo un futuro solido e sostenibile per l’intera forza lavoro e ponendo solide basi per la crescita della nuova Banca regionale che sarà presente in tutte le province della Sicilia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.