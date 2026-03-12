NASCE LA PIAZZA DEL GUSTO A MISILMERI:

OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NEL NUOVO

CONAD SUPERSTORE DEL CENTRO COMMERCIALE AGORÀ.





Il panorama commerciale della provincia di Palermo si arricchisce di una nuova importante realtà: apre i battenti a Misilmeri il nuovo Conad Superstore all’interno del Centro Commerciale Agorà, di nuova costruzione, una struttura moderna che si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per lo shopping e l’economia locale. L’apertura del supermercato rappresenta un concreto motore di crescita per la comunità: sono infatti 28 le nuove risorse assunte, un segnale forte di investimento sul territorio.

Il cuore pulsante del nuovo Superstore è rappresentato dai suoi reparti freschi, in perfetto stile Conad: l’Ortofrutta con un trionfo di colori e stagionalità, con una filiera corta che predilige i produttori del territorio; la macelleria, fiore all’occhiello del punto vendita, ove è possibile trovare tagli pregiati, carni garantite per filiera controllata e un’ampia scelta di specialità pronte da cuocere, realizzate quotidianamente da esperti macellai; la pescheria che offre il miglior pescato, garantendo freschezza e tracciabilità. Merita una citazione particolare la cantina, con un’intera area dedicata agli amanti del buon bere, con un focus speciale sulle eccellenti etichette siciliane. L’assortimento è stato meticolosamente curato per rispondere alle moderne esigenze salutistiche, con aree dedicate che includono linee “Free From” (senza glutine, senza lattosio e nichel-tested), Bio e di Integrazione per gli sportivi e Healthy Food per particolari esigenze di salute.

Il punto vendita è stato progettato secondo i più moderni standard di efficientamento energetico. La struttura adotta tecnologie a basso impatto ambientale, tra cui sistemi di illuminazione Full LED a regolazione automatica per il risparmio energetico e impianti di refrigerazione di ultima generazione con gas naturali e banchi chiusi, per ridurre drasticamente le emissioni di CO2.

“L’apertura di questo nuovo punto vendita rappresenta un investimento strategico che va ben oltre l’espansione della nostra rete di vendita, un sostegno tangibile per Misilmeri, favorendo la crescita economica e l’occupazione locale. Un traguardo reso possibile dal lavoro del nostro associato e consigliere del CdA di PAC2000A, Piediscalzi, che guiderà con la sua esperienza questo nuovo punto vendita. In questo giorno così significativo, desidero rivolgere un ringraziamento speciale anche alla famiglia Amato, che fa parte della compagine sociale di PAC2000A. Grazie alla loro visione e alla straordinaria cura nella realizzazione della struttura del Centro Commerciale Agorà, oggi possiamo operare in un contesto di eccellenza, moderno e funzionale, che siamo certi diventerà il cuore pulsante della vita commerciale della zona.” – dichiara Riccardo Catania, direttore area Sicilia Pac2000A.

“Il nostro obiettivo è creare un polo di attrazione che coniuga convenienza, eccellenza e alto servizio per il cliente, valorizzando a scaffale il meglio del patrimonio enogastronomico locale. Lavoriamo per proteggere il potere d’acquisto dei nostri clienti, offrendo un assortimento che bilancia eccellenze locali e convenienza, grazie anche ai nostri prodotti a marchio Conad, che con operazioni come Bassi e Fissi, permettono di offrire ogni giorno centinaia di referenze con uno sconto medio del 26%, determinando un risparmio medio annuo stimato di 1.500 euro a famiglia.

Inoltre abbiamo attivato nel 2026 una nuova iniziativa di convenienza quotidiana, “Spunta il risparmio”, per offrire ai clienti la possibilità di acquistare ogni giorno un paniere di prodotti di grandi marche a prezzi ribassati” – dichiara Salvatore Piediscalzi, socio e consigliere del Cda di PAC2000A e titolare della nuova struttura.

Il negozio sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 21:00.

