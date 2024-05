Un nuovo vento di cultura e creatività soffia sulle terre siciliane, portando con sé il ricordo e l’ispirazione di uno dei più grandi artisti italiani: Franco Battiato. Nasce l’associazione ‘Le Città di Battiato’ per celebrare il genio e l’eredità di questo straordinario artista. L’iniziativa sarà presentata dai promotori con una conferenza stampa aperta al pubblico sabato 18 maggio, alle ore 10:30, nel Museo Virtuale in piazza del Municipio a Milo (CT), proprio a tre anni dall’entrata di Franco in quelle dimensioni di cui tanto parlò in vita.

L’obiettivo primario dell’associazione è quello di riunire le città e le comunità che hanno visto crescere e ispirare l’artista etneo, creando un legame indelebile tra il suo spirito visionario e i luoghi che lo hanno nutrito. Inizialmente, ‘Le Città di Battiato’ vedrà la partecipazione dei Comuni di Gangi (PA), Milo (CT), Montalbano Elicona (ME) e Riposto (CT), luoghi intrisi di storia, arte e cultura, che hanno contribuito a plasmare il percorso artistico di Battiato. L’associazione organizzerà una serie di eventi coinvolgenti e stimolanti, tra cui conferenze, presentazioni di libri e concerti, che si proporranno di celebrare e approfondire l’immenso contributo di Battiato al panorama culturale italiano e internazionale.

‘Le Città di Battiato’ rappresenta un ponte ideale tra il passato e il presente, un omaggio vibrante a un maestro che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica e della cultura contemporanea.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

