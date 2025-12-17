Triplo appuntamento con la Casa di Babbo Natale a Villabate.

Come sempre, eventi gratuiti per tutti i bambini.

Quest’anno Babbo Natale distribuirà gratuitamente i giocattoli a tutti i Bambini, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Solidarietà Cristiana, Ohana Villabate e Associazione Pomara Duemilauno, Caritas Parrocchiale Parrocchia Sant’Agata Villabate.

Vi aspettiamo numerosi.

Luogo: Villabate, Via Alcide de Gasperi , 4, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

