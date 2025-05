L’estate palermitana si accende con il ritorno di Nautoarte25, il calendario di eventi che porta musica, arte e intrattenimento sul mare del Foro Italico, nella cornice inconfondibile del Nauto. Parte del circuito wowpalermo.it, insieme al BeachClub di Isola delle Femmine, al cocktail restaurant Nova di via Materassai e a MICA Panelle Street Food in via Vittorio Emanuele, il Nauto è pronto a diventare anche quest’anno il cuore pulsante della movida estiva.

La stagione prende il via venerdì 30 maggio con una serata d’apertura esplosiva: i Jack & the Starlighters porteranno sul palco il loro rock vintage alle ore 21:00, seguiti dal DJ set elettronico internazionale, direttamente da Roma, di FAE on the beach, a partire dalle 23:00. L’intera serata sarà arricchita da spettacolari giochi di fuoco, coreografie luminose e performance danzanti guidate dalla performer Emanuela Monti.





Il cartellone di Nautoarte25 propone ogni settimana un format ricco e variegato. Il giovedì è dedicato alla musica d’autore, il venerdì e il sabato sono riservati alle migliori band locali e nazionali con repertori pop e rock, mentre la domenica si chiude in bellezza con suggestivi DJ set direttamente sulla spiaggia. Ogni serata è pensata per offrire un’esperienza nuova, tra musica dal vivo, spettacoli e atmosfere uniche.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 7 giugno arrivano i Matrimia, con le loro sonorità balcaniche e world. Giovedì 12 sarà la volta di Appah, con un’esibizione intensa tra musica elettronica e drum & bass. Sabato 14 i Roadrunners porteranno tutta la loro energia rock sul palco, mentre il 21 giugno sarà dedicato a Forever Young, il party anni ’80/’90 più amato in città. Il 28 giugno saliranno sul palco Lei tra Noi, con il loro stile ironico e travolgente. Luglio si aprirà con Ponente, la voce simbolo del 400esimo Festino di Santa Rosalia, atteso il 17 luglio, seguito da Purple & Landolina, in scena il 25 luglio con un mix originale di pop-rock e improvvisazione. L’incanto raggiungerà l’apice il 7 agosto con la Candle Night Piano Solo di Andrea Di Cara, un concerto al pianoforte sulla spiaggia a lume di candela. Il 14 agosto, per la notte di Ferragosto, sarà il ritmo della samba dei Pura Beleza a infiammare il pubblico. La rassegna musicale estiva si arricchisce infine con i We Man, il 22 agosto, tra sonorità pop e good vibes.





Torna anche l’amatissimo Retrò Fest, in programma il 18, 19 e 20 luglio. Tre giorni dedicati al fascino del passato, tra rock’n’roll, rockabilly, burlesque e performance d’altri tempi. Sul palco si alterneranno artisti come Greg and the Three-Billies, Robbie and the Goose Shakers, Jakie and His Loaders, Marco J and the Jaywalkers e la regina del burlesque Bianca Nevius. Le serate saranno animate anche dalle incursioni circensi di Fabrizio Campo, mentre il DJ resident Raffo The Twist accompagnerà il pubblico con il suo inconfondibile Vinyl Set.

Grande novità dell’estate 2025 è il NAUTO Food Market, una nuova area gastronomica sul mare, ispirata ai moderni street food market. L’offerta culinaria spazia dalle specialità siciliane come il pane e panelle, i coppi fritti e il tipico street food siciliano del food truck MICA Panelle, ai taglieri di carne e pane cunzato di Pasqualino – La Tavernetta Bio. Il viaggio gastronomico prosegue con il sushi e i crudi di ISHI, un incontro tra Giappone e Brasile, e con le pizze d’autore di NOJO, che uniscono semplicità e creatività.





A completare l’atmosfera estiva, una proposta pensata per le coppie: “Salvataggio di coppia”, un vero pattìno ormeggiato, trasformato in angolo romantico per un aperitivo sul mare al tramonto. Un’esperienza intima e suggestiva, perfetta per condividere un momento speciale sotto le stelle.

Il Nauto, situato al Foro Italico di Palermo, è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 2:00 (il martedì dalle 16:00), con ingresso libero e senza prenotazione. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui siti ufficiali www.nautopalermo.it e www.wowpalermo.it.

